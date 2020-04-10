Густой дым и мощное пламя: в Киеве посреди жилых домов возник сильный пожар

В соцсетях не исключили, что это был поджог / @DSNSKyiv

В пятницу утром, 10 апреля, в Киеве на улице Отсровского в Соломенском районе произошел крупный пожар.

По данным пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, огнем были объяты складские помещения.

Обратим внимание, что складское здание, где возник пожар, расположено посреди многоэтажек, поэтому существовал риск распространения огня.

"Спасатели установили, что горит 1-этажное складское здание. В 8:16 пожарные локализовали пожар на площади 100 кв. м, а в 09:06 ликвидировали", – говорится в сообщении ГСЧС.

В соцсетях не исключили, что это был поджог для того, чтобы на месте склада возвести очередную многоэтажку.

/ @DSNSKyiv

Напомним, ранее в Киеве на Левом берегу возник пожар на промышленном складе. При этом пожар был виден из многих районов Киева.