Море огня и столб черного дыма: в Киеве возник мощный пожар

Сильный пожар виден из многих районов Киева / @DSNSKyiv

В среду, 8 апреля, в Киеве на Левом берегу на улице Бориспольской возник пожар.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, загорелся промышленный склад. На месте возгорания прибыли спасатели, которые проводят работы по ликвидации пожара.

Обратим внимание, что судя по опубликованным кадрам, пожар виден из многих районов Киева.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пожар произошел в результате возгорания древесины на открытой местности на площади 50 кв.м с последующим распространения пламени на рядом расположенную одноэтажное складское здание.

/ @DSNSKyiv

"Ликвидация возгорания продолжается, площадь пожара составляет около 2000 кв.м. Сложность тушения пожара заключается в том, что в ближайшие пожарные гидранты отсутствует водоснабжение", - добавили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне.