Море огня и столб черного дыма: в Киеве возник мощный пожар

Сильный пожар виден из многих районов Киева.
В среду, 8 апреля, в Киеве на Левом берегу на улице Бориспольской возник пожар.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, загорелся промышленный склад. На месте возгорания прибыли спасатели, которые проводят работы по ликвидации пожара.
Обратим внимание, что судя по опубликованным кадрам, пожар виден из многих районов Киева.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пожар произошел в результате возгорания древесины на открытой местности на площади 50 кв.м с последующим распространения пламени на рядом расположенную одноэтажное складское здание.
"Ликвидация возгорания продолжается, площадь пожара составляет около 2000 кв.м. Сложность тушения пожара заключается в том, что в ближайшие пожарные гидранты отсутствует водоснабжение", - добавили спасатели.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне.