Радиация и едкий дым: под Киевом бушует мощный пожар

Пожар продолжается в Зоне отчуждения / dsns.gov.ua

В Киевской области спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне.

"По состоянию на 7.00 на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и безусловного отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт. Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га", - сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что ситуация полностью контролируется, а для тушения пожаров привлечены 120 человек и 29 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, который 6 апреля сбросил 38 тонн воды.

Как подчеркивается в материале ТСН, на Киевщине горят леса, поля и торфяники, поэтому в столице уже несколько дней смог и едкий запах дыма.

Отмечается, что спасатели только за сутки фиксируют около 700 возгораний полей и лесов. И почти во всех случаях виноваты люди, которые выжигают сухостой.

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По словам пожарных, некоторые участки в зоне ЧАЭС тушить сложно из-за повышенного радиационного фона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.