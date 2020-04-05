Вонь на весь город: Киев накрыл смрадный смог, появилось объяснение

Загрязняющие вещества накапливаются на поверхности земли / Фейсбук Л.Власенко

В Киеве в ближайшие несколько дней будет сохраняться загазованность воздуха, вызванная антициклоном.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды.

"Которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое", - говорится в сообщении.

В ГСЧС объяснили, что такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.

"Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - добавили в ведомстве.

/ Фейсбук А.Александровича

По данным Центральной геофизической обсерватории состоянию на 3 апреля в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.

Как сообщает сервис Saveecobot, воздух в Киеве начало снова портиться еще 3 апреля. А сегодня показатели загрязненности достигли максимальных значений вообще с начала весны.

В то же время и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что пожарные продолжают бороться с пожаром на Киевщине.

"Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья ", - написал он.

По его словам, в центре пожара радиация выше нормы.

Отметим, что о загрязнении воздуха в столице и пригороде сообщают пользователи в Сети, публикуя соответствующие фото и видео.

"А если серьезно?! ... Что это за фигня???? ... Может это просто утренний туман.. может палят сухие листья и траву в округе..?? ... Кто-нибудь сведующий есть???", "Мы сами себя и погубим", "Чернобыльский лес горит", "В Киеве смог. Красным цветом на карте отмечены пожары", "Роблять, що хочуть. Восени смог стояв, а тепер туман та ще й воняє", "Опасно для жизни. Киев снова накрыло, дымовая завеса и жуткий запах гари. По состоянию на 9 утра 5 апреля 2020 картинка такая: весь город "нездоровый" красный и "очень нездоровый сиреневый" сектор, накрыло и Ирпень, сейчас там аж 456 единиц", - комментируют ЧП в Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.