20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

Спасатели с самого утра ликвидируют последствия ракетной атаки и помогают пострадавшим.

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Русские нанесли ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Сегодня, 21 сентября, Украина пострадала от массированной ракетной атаки, устроенной оккупантами. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил о страшных последствиях этого нападения, указав, что 20 человек пострадали, а 40 зданий подверглись разрушениям.

"В результате этой террористической атаки было повреждено около 40 зданий, пострадали два десятка человек", - сказал глава правительства.

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Шмигаль также выразил благодарность спасателям и системе противовоздушной обороны, которые без устали работали, чтобы минимизировать последствия этой ужасной атаки.

"Наши спасатели с самого утра разбирают завалы, достают пострадавших и оказывают всю необходимую помощь. Спасибо им за службу. А также спасибо нашим силам ПВО, которые сбили большинство ракет, чем спасли не одну человеческую жизнь", - добавил Шмигаль.

Ракетный удар по Украине

Утром 21 сентября российская армия запустила десятки смертоносных ракет по Украине. Силы противовоздушной обороны Украины продемонстрировали невероятную эффективность и мужество, сбив 36 из 43 вражеских ракет.

Громкие взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Львове, Ровно и Черкассах.

Из-за попадания обломков ракеты в Черкассах, пострадал объект социальной инфраструктуры, как оказалось позже, это была гостиница. Пожар, возникший в результате этого взрыва, перекинулся на торговые павильоны местного рынка.

В Киеве было зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва. Обломки ракет упали в трех районах столицы - Шевченковском, Дарницком и Голосеевском. Кроме этого, в Киевской области от ракетного удара россиян пострадали семь человек.

В Ровенской области пострадала как гражданская, так и энергетическая инфраструктура. В результате атаки была частично разрушена служба технического обслуживания автомобилей (СТО), а также находившиеся там поврежденные автомобили.

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