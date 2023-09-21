20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

Сегодня, 21 сентября, Украина пострадала от массированной ракетной атаки, устроенной оккупантами. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил о страшных последствиях этого нападения, указав, что 20 человек пострадали, а 40 зданий подверглись разрушениям.
"В результате этой террористической атаки было повреждено около 40 зданий, пострадали два десятка человек", - сказал глава правительства.
Шмигаль также выразил благодарность спасателям и системе противовоздушной обороны, которые без устали работали, чтобы минимизировать последствия этой ужасной атаки.
"Наши спасатели с самого утра разбирают завалы, достают пострадавших и оказывают всю необходимую помощь. Спасибо им за службу. А также спасибо нашим силам ПВО, которые сбили большинство ракет, чем спасли не одну человеческую жизнь", - добавил Шмигаль.
Ракетный удар по Украине
Утром 21 сентября российская армия запустила десятки смертоносных ракет по Украине. Силы противовоздушной обороны Украины продемонстрировали невероятную эффективность и мужество, сбив 36 из 43 вражеских ракет.
Громкие взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Львове, Ровно и Черкассах.
Из-за попадания обломков ракеты в Черкассах, пострадал объект социальной инфраструктуры, как оказалось позже, это была гостиница. Пожар, возникший в результате этого взрыва, перекинулся на торговые павильоны местного рынка.
В Киеве было зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва. Обломки ракет упали в трех районах столицы - Шевченковском, Дарницком и Голосеевском. Кроме этого, в Киевской области от ракетного удара россиян пострадали семь человек.
В Ровенской области пострадала как гражданская, так и энергетическая инфраструктура. В результате атаки была частично разрушена служба технического обслуживания автомобилей (СТО), а также находившиеся там поврежденные автомобили.
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