УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

Олег Макаров
21 сентября 2023, 15:28 обновлено 21 сентября, 15:28
Спасатели с самого утра ликвидируют последствия ракетной атаки и помогают пострадавшим.
Ракетный удар, энергетика
Русские нанесли ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Сегодня, 21 сентября, Украина пострадала от массированной ракетной атаки, устроенной оккупантами. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил о страшных последствиях этого нападения, указав, что 20 человек пострадали, а 40 зданий подверглись разрушениям.

"В результате этой террористической атаки было повреждено около 40 зданий, пострадали два десятка человек", - сказал глава правительства.

видео дня

Шмигаль также выразил благодарность спасателям и системе противовоздушной обороны, которые без устали работали, чтобы минимизировать последствия этой ужасной атаки.

"Наши спасатели с самого утра разбирают завалы, достают пострадавших и оказывают всю необходимую помощь. Спасибо им за службу. А также спасибо нашим силам ПВО, которые сбили большинство ракет, чем спасли не одну человеческую жизнь", - добавил Шмигаль.

Ракетный удар по Украине

Утром 21 сентября российская армия запустила десятки смертоносных ракет по Украине. Силы противовоздушной обороны Украины продемонстрировали невероятную эффективность и мужество, сбив 36 из 43 вражеских ракет.

Громкие взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Львове, Ровно и Черкассах.

Из-за попадания обломков ракеты в Черкассах, пострадал объект социальной инфраструктуры, как оказалось позже, это была гостиница. Пожар, возникший в результате этого взрыва, перекинулся на торговые павильоны местного рынка.

В Киеве было зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва. Обломки ракет упали в трех районах столицы - Шевченковском, Дарницком и Голосеевском. Кроме этого, в Киевской области от ракетного удара россиян пострадали семь человек.

В Ровенской области пострадала как гражданская, так и энергетическая инфраструктура. В результате атаки была частично разрушена служба технического обслуживания автомобилей (СТО), а также находившиеся там поврежденные автомобили.

Больше о ракетных атаках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ракетный удар
Реклама

Главное за день

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в Крыму

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в Крыму

14:55 Украина
Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

14:46 Политика
Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

13:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:12

Фильмы о любви, которые стоит посмотреть: вечная классика и кино, которое ошеломит

15:08

Елена Зеленская засветила игривое декольте на встрече с первой леди США

15:01

Что можно подарить на День Учителя бюджетно: 6 классных идей

14:55

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в КрымуВидео

14:46

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известноРакетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно
14:41

Украина заплатит 20 000 евро: суровое наказание от УЕФА

13:54

"Довбануло так, что окна вылетели": очевидец рассказал о ракетном ударе по ЧеркассамФотоВидео

13:53

Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

13:36

Как быстро и легко убрать катышки с одежды: 3 безотказных способа

Реклама
13:33

Favbet Foundation передал стрелецкому подразделению ВСУ пикап высокой проходимости

13:22

Киев и Варшава договорились найти компромисс по экспорту украинского зерна

13:15

Выводит из себя: Холоденко рассказала, как ответить на непрошенный совет

13:05

Не всем удастся найти шляпу в комнате за 12 секунд: необычайная загадка на внимательность

12:58

Онкобольная Шеннен Доэрти подшутила над своим раком и неудачной личной жизнью

12:54

РФ массированно била по Украине: эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела

12:51

День учителя Украина 2023: когда отмечать и чему посвящен праздник

12:50

"Обкладывали взрывчаткой": звезда "Брата-2" родом из Мариуполя цинично "сплясала на костях" убитых в драмтеатре

12:27

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Кроликам - удивлять, Змеям - отдых

12:18

Еще одна страна думает над тем, чтобы передать Украине свои F-16

12:02

Все лето боролась за жизнь: дочь путиниста Эрнста сообщила о тяжелом заболевании

Реклама
11:51

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал, "нормас" ли ему было сниматься в русских проектах

11:51

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

11:15

О чем молчат грибники: где лучше всего искать белые грибы

11:01

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

10:58

Оккупанты ноют из-за "истерических" попыток генералов отбить Андреевку - ISW

10:24

Обман на каждом шагу: как проверить порошок на подделку

10:17

Хватит готовить рулеты из лаваша: вам нужно всего 2 яйца - новый рецепт

10:17

Россия выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

10:05

Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

РФ атаковала ракетами Ровенщину: разрушено СТО и не только, много людей без светаВидео

09:52

РФ ударила ракетами С-300 по Харькову: есть пострадавшие и разрушенияФото

09:44

Индексация пенсий: какими будут выплаты и примерная дата

09:40

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы уверены в себе

09:36

Регулярные удары превращают Черноморский флот во флотилиюмнение

09:10

Как не испортить пуховик: что делать, чтобы он не сбивался при стирке

09:10

Атака РФ на Киев: в трех районах обломки наделали беды, пострадали 7 человек, в том числе ребенокФотоВидео

09:00

Гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Льву - знакомство, а Стрельцам - сложный период

08:53

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

08:25

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробностиВидео

08:19

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантовВидео

Реклама
08:14

Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

06:55

К марту путинский режим может пастьмнение

05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

04:32

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:30

Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

04:00

Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарийВидео

03:30

Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

03:05

Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

02:42

Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять