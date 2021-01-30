"Ад в больнице": в Киеве вспыхнул скандал из-за условий для пациентов с COVID-19

Больные коронавирусом вынуждены находится в отделении в верхней одежде из-за холода.
В киевской больнице №17 больные коронавирусом находятся в ужасных условиях, рассказали очевидцы.
Фото из больницы, а также свои впечатления в Facebook опубликовала журналист Юлия Колтак.
По ее словам, пациенты вынуждены находится в отделении в верхней одежде из-за холода.
"Батареи еле тёплые, люди, больные пневмонией, с кислородными масками лежат в куртках и шапках. Горячей воды нет. Речи хотя б о горячем чае для больных тоже нет. Все лечение, естественно, за счёт пациентов и их родных. Врачи так и говорят, что просто пытаются не дать умереть пациентам", - рассказала она.
Журналист подчеркнула, что в таких условиях вынуждена лечиться родственница близких друзей ее семьи.
"Друзья, будьте здоровы, носите маски, мойте руки, берегите себя и родных, чтоб никогда не попасть в подобный ад", - добавила она.
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Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 4 тыс. 685 человек, среди новых больных - 200 детей и 336 медработников.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 1 тыс. 906 человек, умерли 149 человек, 11 тыс. 317 пациентов выздоровели, было сделано 41 тыс. 781 тестирований на коронавирус.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.
- Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 216 тыс. 278 человек, из них 1 млн 014 тыс. 658 выздоровели и 22 тыс. 628 умерли, проведения ПЦР-тестов - 6 млн 232 тыс. 960.