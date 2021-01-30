"Ад в больнице": в Киеве вспыхнул скандал из-за условий для пациентов с COVID-19

Опубликованы кадры из киевской больницы №17 / Фото Reuters

В киевской больнице №17 больные коронавирусом находятся в ужасных условиях, рассказали очевидцы.

Фото из больницы, а также свои впечатления в Facebook опубликовала журналист Юлия Колтак.

По ее словам, пациенты вынуждены находится в отделении в верхней одежде из-за холода.

"Батареи еле тёплые, люди, больные пневмонией, с кислородными масками лежат в куртках и шапках. Горячей воды нет. Речи хотя б о горячем чае для больных тоже нет. Все лечение, естественно, за счёт пациентов и их родных. Врачи так и говорят, что просто пытаются не дать умереть пациентам", - рассказала она.

/ Фейсбук Ю.Колтак

Журналист подчеркнула, что в таких условиях вынуждена лечиться родственница близких друзей ее семьи.

/ Фейсбук Ю.Колтак

"Друзья, будьте здоровы, носите маски, мойте руки, берегите себя и родных, чтоб никогда не попасть в подобный ад", - добавила она.

/ Фейсбук Ю.Колтак

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