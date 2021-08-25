Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны

Константин Павлов был найден мертвым 15 августа этого года / zagittya.com.ua

Стали известны новые детали по делу смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого ранее нашли мертвым в загородном доме с огнестрельным ранением.

Как сообщает Первый городской со ссылкой на адвоката семьи погибшего Дмитрия Манелюка за несколько недель до трагедии над домом Павлова летали дроны.

"От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся почему-то подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом", - поведал Манелюк.

Кроме этого, Манелюк рассказал, что жена покойного Павлова Елена заметила беспокойство со стороны мужа и заявила, что в последнюю неделю он опасался возвращаться домой.

Что известно о смерти Павлова: