УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны

25 августа 2021, 17:15
Прослушать новость
Остановить

Об этом правозащитнику рассказала жена покойного городского главы.

Константин Павлов
Константин Павлов был найден мертвым 15 августа этого года / zagittya.com.ua

Стали известны новые детали по делу смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого ранее нашли мертвым в загородном доме с огнестрельным ранением.

Как сообщает Первый городской со ссылкой на адвоката семьи погибшего Дмитрия Манелюка за несколько недель до трагедии над домом Павлова летали дроны.

"От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся почему-то подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом", - поведал Манелюк.

Кроме этого, Манелюк рассказал, что жена покойного Павлова Елена заметила беспокойство со стороны мужа и заявила, что в последнюю неделю он опасался возвращаться домой.

Что известно о смерти Павлова:

viber
дроны Константин Павлов
Сейчас вы просматриваете новость «Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателейГороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Праздничное зарево, или "анти-Россия" контратакуетПраздничное зарево, или "анти-Россия" контратакует Студент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкойСтудент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкой Мадонна показала, что ее сын гей, и засветила его бойфрендаМадонна показала, что ее сын гей, и засветила его бойфренда

Последние новости

17:28

У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя

17:15

Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны Видео

17:14

В Украине могут исчезнуть целые города: экологи бьют тревогу Видео

17:07

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

16:53

На концерте ко Дню независимости на Олимпийском спел Кузьма Скрябин - трогательное видео Видео

Реклама
16:41

Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день и как не попасть в беду Видео

16:29

Украинцев разрешили отключать от услуг ЖКХ за долги: кому и где светит "обрезание" Видео

16:27

"Они - пустое место": Ницой ответила на слова Путина о том, что россияне и украинцы "один народ" Видео

16:23

Как будут работать школы с 1 сентября: Ляшко сделал важное заявление Видео

16:21

Деменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадка Видео

16:09

Алена Мозговая подхватила опасное заболевание и озвучила диагноз

16:00

Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонус

15:55

Почему подорожали подсолнечное масло, сахар и другие продукты - ответ экспертов

15:44

Традиционное угощение на Ореховый Спас-2021: невероятно вкусный рецепт Видео

15:43

Ученые заявили, что с приходом Дельта-штамма эффективность РНК-вакцин против COVID-19 снизилась Видео

15:36

Эксперты прогнозируют смену тренда высоких цен на сырье

15:36

Эксперты рассказали, как наращивание экспортных рынков влияет на Украину

15:19

Холодный душ из Прибалтики: президент Эстонии отговаривает инвестировать в Украину

15:13

"Провал в Украине станет провалом Байдена": экс-посол США в РФ предложил план Киеву и Вашингтону

14:58

Ветеринар с зеленкой: всплыли новые факты о студенте, напавшем на Порошенко Видео

Реклама
14:55

Неадекват сбросил свою девушку с 7-го этажа: она разбилась, а он хотел сбежать Видео

14:45

Лариса Ницой: Когда крестили Русь, Московии еще и близко не было, Земля даже беременной ею не была

14:43

Новая песня Стоїть гора високая от Дзидзьо попала в тренды Ютуба Видео

14:41

Пандемия спровоцировала рост цены на нефть в 3 раза, а стоимость газа стала рекордной

14:39

Налетит ураган: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

14:31

Мировые цены на сахар, растительные масла и зерновые побили рекорд десятилетия

14:00

Сердечный приступ: кардиологи предупреждают о трех типах продуктов питания, которые уменьшают риск Видео

13:46

Паралимпиада-2020: Украина завоевала первое "золото" Видео

13:36

На заседании ТКГ случился скандал: Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы Видео

13:33

Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

13:32

Скандал в Киеве: 12-летние подростки сожгли флаг Украины в День независимости Видео

13:20

"Порезал грудь мальчику и сломал нос девочке": на Киевщине мужчина с ножом напал на детей

13:05

В моду на осень-2021 вернулись трендовые сумки прошлых лет Видео

12:59

"Глупое заявление": в ОП осадили нахамившего Зеленскому Порошенко после атаки с зеленкой Видео

12:53

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

12:52

Реформа ГАСИ: направление верное, потенциал не исчерпан актуально

12:46

Врежут морозы, засыплет снегом: синоптик дал неожиданный прогноз на осень 2021 Видео

12:43

Высокий холестерин: как запах может указать на проблему Видео

12:34

Немецкая Deutsche Bahn поможет реформировать управление пассажирскими перевозками Укрзализныци

12:23

Disney заказала сериал "Наутилус" по роману Жюля Верна для Disney+

Реклама
12:21

Украине грозит дефицит воды из-за аномальной погоды - климатолог Видео

12:08

Тело отнесло к берегам Крыма: стали известны детали гибели отца с сыном в Лазурном

12:04

Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии

12:03

В Бердянске одни туристы подрались с другими из-за медуз Видео

11:45

Инсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследование Видео

11:44

Юрий Вилкул уже в третий раз будет руководить Кривым Рогом - его избрали и.о мэра Видео

11:25

Фильм Веном 2 планируют выпустить только в 2022 году

10:59

Жить дольше: названа диета, связанная с "ожидаемой продолжительностью жизни без болезней" после 50 Видео

10:58

В России анонсировали эвакуацию из Афганистана граждан Украины Видео

10:50

"Мы ответственны": Ада Роговцева обратилась к украинцам в День независимости

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять