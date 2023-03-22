Акция "Поймай барыгу": герои войны и звезды рассказали, что думают о борьбе с наркотиками

Звезды эстрады, защитники Украины с фронта начали активно комментировать нашумевшую акцию анонимного мецената. Она стартует уже через несколько недель по всей стране. Как только все начнется, каждый сможет получить в рамках акции "Поймай барыгу" щедрое денежное вознаграждение, в долларах. Сразу после того, как поможет разоблачить торговца опасными препаратами или распространителя.

Певица Ирина Федишин заявила, что акцию поддерживает и считает именно такой способ, как контроль общества, сможет помочь в победе над преступным бизнесом. "Никогда с этим не сталкивалась, но знаю, что это большая беда. Финал – это смерть человека", рассказала певица в интервью блогеру Стасу Домбровскому.

Кого из близких потеряла из-за наркотиков, рассказала народная артистка Украины Наталья Могилевская. Для дилеров популярные артисты это цель номер один, уверена она. Гибель людей от зависимости певица наблюдала в ближнем кругу и уверяет – лишь единицам удалось победить в этой борьбе.

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"И даже со мной пробовали такое делать". Акция, анонсированная блогером Стасом Домбровским, так молниеносно разлетелась не только по соцсетям, а даже по маршруткам, именно потому что проблема борьбы с незаконной торговлей препаратами, близка многим, уверена Могилевская.

Чем еще поделилась Наталья Могилевская и как оценила перспективы акции – в интервью Домбровскому. Он уже записал целую серию бесед с Ириной Федишин, Златой Огневич, бойцами подразделений, которые сейчас защищают Украину, — Давидом "Химиком" и Данилом "Моджахедом".

"Это очень крутая акция!" Певица Злата Огневич призналась, что на ее родине, в небольшом городке у моря с так называемыми "барыгами" были знакомы почти все. Были ли в ее окружении наркоманы, стоит ли поддерживать акцию "Поймай барыгу", Огневич тоже обсуждала с блогером Домбровским. Все общество артистка призвала не быть равнодушным.

О чем еще рассказали звезды и герои, чем поделились с Домбровским, и как тема наркотиков раскрывается на фронте, — обо всем этом можно узнать уже очень скоро. Блогер подготовил ролик и планирует и дальше следить за реакцией общества. Впереди новый материал со звездами и лидерами мнений. Сама акция стартует в середине апреля.