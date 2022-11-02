Антоновский мост и ПВО РФ разнесли вдребезги: в Херсоне мощные 'прилеты'

В Сети опубликованы кадры ракетного удара по Антоновскому мосту в Херсоне.
Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян во временно оккупированном Херсоне.
Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.
"ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе "Спартак" (недалеко от "Юбилейного") попали в системы ПВО, которые к тому же обстреливали Николаев", - отметил он.
Обратим внимание, что в Сети также опубликованы кадры ракетного удара по Антоновскому мосту в Херсоне.
Очевидцы утверждают, удар был нанесен в среду, 2 ноября.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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