"Аппетиты растут": Зеленский объяснил, чего хочет Путин

Путин продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и получит то, что хочет, если его не остановят сейчас, заявил президент Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президента страны-агрессора может остановить только решительное сопротивление. При этом "аппетиты Путина растут".
Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу FoxNews.
На вопрос, что Путин хочет получить в войне с Украиной, Зеленский ответил: "Путин хочет того, что ему даст Запад".
"Чем больше вы им дадите, тем больше у них растет аппетит", – сказал Зеленский.
По его словам, Путин продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и получит то, что хочет, если его не остановят сейчас.
"Все должны знать: если нас зажмут в угол, украинские военные будут отвечать в полную силу", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в этом же интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне с Россией для нашей страны приемлем лишь один исход - победа. При этом Киев не пойдет ради мира на территориальные уступки агрессору.
Как сообщал Главред, директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа считает, что если президент страны-агрессора Владимир Путин поймет, что он окончательно проиграл войну в Украине, то он может напасть на страны Балтии. По словам эксперта, своим героическим сопротивлением Украина сейчас спасает от оккупации Молдову.
Другие новости:
- Быстрая карма: почему россияне заслужили войну на своей территории
- Сколько будет продолжаться война в Украине: военный эксперт назвал цели Кремля
- Патриотизм гопников: почему России никогда не выиграть войну в Украине
- "Полная катастрофа": в РФ призывники уклоняются от армии из-за страха войны в Украине