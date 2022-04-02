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"Аппетиты растут": Зеленский объяснил, чего хочет Путин

2 апреля 2022, 08:52

Путин продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и получит то, что хочет, если его не остановят сейчас, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский, Путин
Зеленский рассказал, чего хочет Путин / Коллаж фото ОП, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президента страны-агрессора может остановить только решительное сопротивление. При этом "аппетиты Путина растут".

Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу FoxNews.

На вопрос, что Путин хочет получить в войне с Украиной, Зеленский ответил: "Путин хочет того, что ему даст Запад".

"Чем больше вы им дадите, тем больше у них растет аппетит", – сказал Зеленский.

По его словам, Путин продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и получит то, что хочет, если его не остановят сейчас.

"Все должны знать: если нас зажмут в угол, украинские военные будут отвечать в полную силу", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне с Россией для нашей страны приемлем лишь один исход - победа. При этом Киев не пойдет ради мира на территориальные уступки агрессору.

Как сообщал Главред, директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа считает, что если президент страны-агрессора Владимир Путин поймет, что он окончательно проиграл войну в Украине, то он может напасть на страны Балтии. По словам эксперта, своим героическим сопротивлением Украина сейчас спасает от оккупации Молдову.

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