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"Армагеддон" в Макеевке: оккупантов "разрывало на части" – новые детали удара по базе РФ

2 января 2023, 23:01
В Макеевке одним ударом ликвидировано несколько сот мобилизованных из Самарской области (44 полк, в котором большинство было из Тольятти).
Взрывы
В Макеевке взорвали ПТУ с сотнями оккупантов / ua.depositphotos.com

В результате удара по базе российских военных в Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января сотни оккупантов скончались от травм, несовместимых с жизнью.

Все имущество 44-полка, военные которого дислоцировались в Макеевке, либо осталось под завалами, либо было уничтожено огнем. Об этом рассказали жены мобилизованных РФ, пишет издание Горизонтальная Россия.

Жена одного из оккупантов подтвердила информацию о большом количестве ликвидированных военных РФ.

"Там и погибших много. Знаю, что практически все, что у них было, осталось на том месте. Знаю только, что многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали", — рассказала она.

Подробности удара по ПТУ в Макеевке

В свою очередь, как уточняет Telegram-канал НСУ, в Макеевке одним ударом ликвидировано несколько сот мобилизованных из Самарской области (44 полк, в котором большинство было из Тольятти). Они довольно длительное время проживали в помещении ПТУ, в подвале сделали склад БК, а рядом поставили большую емкость с дизельным топливом. Проживали без особой маскировки, да и технику размещали рядом с техникумом.

"Всего было выпущено 6 ракет HIMARS из которых 4 дошли до цели практически под звон курантов. Основной урон — от взрыва находившегося в подвале склада БК и потом 5 тонн дизельного топлива добило всех, кто остался живым под завалом. Общее количество "200х" уже более 250, но скорее всего будет превышать 400 любителей концерта Кобзона. Многие задохнулись под завалами от дыма горящего топлива. В больницы свезли очень большое количество раненых тяжелой и средней степени. На данный момент разбор завалов продолжается, а точное количество уничтоженных будет известно через 2-3 дня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительно уничтожена более 10 единиц бронетехники РФ.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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