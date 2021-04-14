Армия Украины отбивала атаки врага на военных маневрах возле Крыма

ВСУ провели военные маневры вблизи Крыма / Пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ

Танковые и артиллерийские резервы Вооруженных сил Украины провели масштабные военные маневры неподалеку от оккупированной автономной республики Крым. По сигналу воинские подразделения выдвигались в ряд определенных районов с целью противодействия наступлению условных войск противника. Кадры военных учений опубликованы Командованием Объединенных сил ВСУ.

Как сообщает пресс-служба, согласно планам учебных маневров, танковое подразделение при поддержке пехоты осуществило попытку прорыва обороны украинских позиций.

В ходе разведывательных мероприятий были выявлены ключевые огневые силы противника. С целью противодействия условному противнику во время учебных маневров в бою задействовали танковый резерв и противотанковую артиллерию. Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 Рапира в быстром порядке заняла огневые позиции и начала наносить сокрушительные удары по цели.

Кроме того, танковые экипажи отработали ряд боевых элементов, среди которых маневрирование на открытой местности с изменением позиций, запуск дымовой завесы и маскировка военной техники, а также выход на рубеж с последующим уничтожением потенциального противника.

Как заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев, танкисты тренировались в условиях, близких к боевым. Алгоритм действий во время военных маневров может показаться привычным, однако военные получают новые инструкции и совершенствуют навыки ведения боевых действий.Читайте такжеБойцы ВСУ показали, как россияне и боевики укрепились на Донбассе

"Танковые и артиллерийские подразделения тренируются в условиях, приближенных к боевым. На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычный, так как военнослужащие отрабатывают алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава", - подчеркнул Наев.

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