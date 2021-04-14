Армия Украины отбивала атаки врага на военных маневрах возле Крыма

Танкисты Вооруженных сил Украины тренировались в приближенных к боевым условиях, заявили в командовании Объединенных сил.
Танковые и артиллерийские резервы Вооруженных сил Украины провели масштабные военные маневры неподалеку от оккупированной автономной республики Крым. По сигналу воинские подразделения выдвигались в ряд определенных районов с целью противодействия наступлению условных войск противника. Кадры военных учений опубликованы Командованием Объединенных сил ВСУ.
Как сообщает пресс-служба, согласно планам учебных маневров, танковое подразделение при поддержке пехоты осуществило попытку прорыва обороны украинских позиций.
В ходе разведывательных мероприятий были выявлены ключевые огневые силы противника. С целью противодействия условному противнику во время учебных маневров в бою задействовали танковый резерв и противотанковую артиллерию. Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 Рапира в быстром порядке заняла огневые позиции и начала наносить сокрушительные удары по цели.
Кроме того, танковые экипажи отработали ряд боевых элементов, среди которых маневрирование на открытой местности с изменением позиций, запуск дымовой завесы и маскировка военной техники, а также выход на рубеж с последующим уничтожением потенциального противника.
Как заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев, танкисты тренировались в условиях, близких к боевым. Алгоритм действий во время военных маневров может показаться привычным, однако военные получают новые инструкции и совершенствуют навыки ведения боевых действий.Читайте такжеБойцы ВСУ показали, как россияне и боевики укрепились на Донбассе
"Танковые и артиллерийские подразделения тренируются в условиях, приближенных к боевым. На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычный, так как военнослужащие отрабатывают алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава", - подчеркнул Наев.
Войска России у границ Украины
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта сделал заявление о том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины под прикрытием военных маневров.
- Россияне 6 апреля объявили о плановом проведении контрольной проверки боеготовности войск. Подразделения армии РФ были выведены на полигоны для прохождения учений. Россия намерена провести 4048 учебных маневров в апреле.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уточнял, что Украина не собирается проводить военную операцию по освобождению Донбасса и планирует мирно разрешить конфликт. Однако ВСУ готовы дать отпор противнику в случае провокаций.