Атаки на авиабазы россиян ставят под вопрос удары РФ по энергетике Украины – NYT

Война уже приблизилась к границам РФ и оккупированному Крыму, говорят эксперты.

По авиабазе РФ в Энгельсе нанесли новый удар / Википедия

Новые удары по авиабазе в Энгельсе Саратовской области вынудили россиян переместить самолеты дальше на Восток.

Это создает дополнительные трудности для оккупантов по нанесению новых массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины. Об этом идет речь в публикации The New York Times.

Журналисты не исключили, что удары по военным аэродромам РФ могут стать причиной уничтожения крылатых ракет, которыми оккупанты атакуют Украину.

В материале также приводится комментарий военного эксперта Сергея Грабского. По его словам, ВСУ наносят разящие удары по вражеским аэродром, складам с боеприпасами и ГСМ.

Эксперт обратил внимание на то, что война уже приблизилась к границам РФ и оккупированному Крыму. Вместе с тем он отметил, что россиянам попросту нечем отвечать на продвижение ВСУ.

Издание также добавляет, что удары по стратегическим объектам в РФ совпали с сокращением у России запасов крылатых и тактических баллистических ракет.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

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