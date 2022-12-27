Атаки на авиабазы россиян ставят под вопрос удары РФ по энергетике Украины – NYT

Новые удары по авиабазе в Энгельсе Саратовской области вынудили россиян переместить самолеты дальше на Восток.
Это создает дополнительные трудности для оккупантов по нанесению новых массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины. Об этом идет речь в публикации The New York Times.
Журналисты не исключили, что удары по военным аэродромам РФ могут стать причиной уничтожения крылатых ракет, которыми оккупанты атакуют Украину.
В материале также приводится комментарий военного эксперта Сергея Грабского. По его словам, ВСУ наносят разящие удары по вражеским аэродром, складам с боеприпасами и ГСМ.
Эксперт обратил внимание на то, что война уже приблизилась к границам РФ и оккупированному Крыму. Вместе с тем он отметил, что россиянам попросту нечем отвечать на продвижение ВСУ.
Издание также добавляет, что удары по стратегическим объектам в РФ совпали с сокращением у России запасов крылатых и тактических баллистических ракет.
Взрывы на авиабазе Энгельс
Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.
Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.
Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.
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