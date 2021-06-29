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"Атомный гриб" над Киевом: появилось объяснение пугающего атмосферного явления

29 июня 2021, 12:32
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Туча необычной формы достигла высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

"Атомный гриб" над Киевом / Главред

В воскресенье вечером, 28 июня, в Киеве и области наблюдалось необычное атмосферное явление.

Высоко в небе повисло облако странной формы, напоминавшее "атомный гриб", которое хорошо просматривалось со многих локаций.

Как объяснили в Украинском гидрометеорологическом центре, на небе появилась Cumulоnimbus incus (Cb inc.) — (Incus с латинского — "наковальня") — кучево-дождевая туча.

Она достигла высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы, пояснили украинские синоптики.

/ Facebook/UkrHMC

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преимущественного горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части Cb", — говорится в сообщении.

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Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.

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