Батальон США в степях Украины: экс-министр назвал лучшую защиту от агрессии РФ

Морпехи США / Reuters

Украине необходим конкретный результат во взаимоотношениях с США. В том числе в сфере безопасности, заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Военная помощь, продвижение относительно безопасности соглашения с США, размещение американских подразделений, элементов инфраструктуры", - перечислил он в интервью Радио Свобода желаемые для Украины результаты сотрудничества с США.

Бывший глава МИД Украины также считает, что размещение американских подразделений на территории Украины было бы лучшей защитой.

"Конечно! Батальон американский где-то рядом с Одессой, например. Конечно, "под соусом" тренировки, все, как нужно", - говорит он.

Собеседник уверен в том, что подразделения армии США в Украине должны оставаться на постоянной основе.

"Я считаю, что это лучшая гарантия безопасности до момента получения членства в НАТО. Есть еще много вещей на самом деле. Вот здесь один, два, три, четыре, пять. Это можно очень четко перечислить", - резюмировал Климкин.

Ранее Климкин заявил о том, что в России падает поддержка аннексии Крыма, на этом фоне Украина должна начинать активную информационную войну на территории врага и разъяснять россиянам, что их проблемы начались из-за оккупации полуострова.