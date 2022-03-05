Без газа из-за войны остались сотни тысяч украинцев в 6 областях

Сотни тысяч украинцев в шести областях остались без газа из-за войны/ ua.depositphotos.com

В шести областях Украины сотни тысяч людей сейчас не имеют газоснабжения из-за боевых действий.

Были остановлены 16 газораспределительных станций. Об этом сообщает Оператор газотранспортной системы Украины.

"Из-за боевых действий компания остановила работу 16 газораспределительных станций в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Луганской областях. Без газа остаются сотни тысяч бытовых потребителей", – говорится в сообщении.

Во многих сетях региональных операторов облгазов зафиксированы довольно значительные повреждения. Кроме этого, на многих направлениях сейчас продолжаются боевые действия. Из-за этих двух причин пока невозможно восстановить газоснабжение на части газораспределительных систем.

Читайте такжеНет света, воды, отопления, связи: Мариуполь - на грани гуманитарной катастрофы из-за путинской ордыВ то же время Оператор газотранспортной системы сообщает, что им удалось договориться с польским оператором Gaz System S.A. о введении гарантированных мощностей для импорта газа.

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"Теперь гарантированные мощности, независимо от наличия транзита, составляют более 50 млн куб. м газа в сутки, что почти равно среднесуточному потреблению Украиной. Украинские участники рынка газа получили возможность импортировать газ из трех стран – Польши, Словакии, Венгрии, в частности из LNG-терминалов в Польше и Хорватии", – говорится в сообщении.

Несмотря на чрезвычайные условия работы, за 4 марта ОГТСУ протранспортировал 76,5 млн кубометров газа для внутренних потребителей.

Ранее сообщалось, что Германия приняла решение об изменении курса и отказывается от газа из России. События последних дней показали, насколько стратегическая энергетическая политика важна не только для экономики и окружающей среды, но и для государственной безопасности, заявил канцлер страны Олаф Шольц. Берлин построит два терминала сжиженного природного газа, а также создаст запасы угля и газа.

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