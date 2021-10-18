Без кишечника, желудка и многих органов: появились жуткие подробности о смерти хирурга из Тернополя

Олег Бенца умер в родной больнице / ТСН

В прошлом году в Тернополе скончался 38-летний хирург и военнослужащий Олег Бенца из Тернополя год назад. Теперь выяснилось, от чего на самом деле умер медик. Однако для этого матери мужчины пришлось добиться эксгумации его тела.

Как говорится в сюжете ТСН, женщина не верила в то, что ее сын умер, "потому что так бывает". В итоге выяснилось, что она была права. Хирурга залечили до смерти, а для того, чтобы скрыть следы преступления из его тела вырезали органы.

"Он пошел пешком за смертью к ним...", – рассказала Анна Бенца.

Бенцу поставили диагноз – острый панкреатит. Он пришел в больницу в пятницу, но ему становилось все хуже.

"Ни одно КТ, ни одно УЗИ мы тебе делать не будем, потому что это пятница, суббота, воскресенье, никто с тобой не будет возиться", – добавила убитая горем мать.

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По ее словам, сыну ввели противопоказанный препарат и уже в понедельник его не стало.

"Мужчина умирает в больнице, где есть все, чтобы спасти его жизнь. Удивительно то, что заявление на отказ от вскрытия, по религиозным причинам, пишет двоюродный брат, якобы по просьбе матери. А мать, которая живет в Соединенных Штатах, успевает приехать на похороны сына. И требует объяснений врачей и вскрытия тела. Ей отказывают, а медицинской карты сына не отдают. Все очень странно", - выяснили журналисты.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "врачебная ошибка".

"По результатам проведения первой судебно-медицинской экспертизы были установлены отдельные нарушения у врачей", - рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

Эксгумация тела мужчины показала, что его диафрагма со следами вмешательства, а кишечника, желудка, поджелудочной железы, селезенки, части печени попросту нет.

К слову, это именно те органы, которые поражает панкреатит.

Напомним, в России спортсменка убила подростка. Мария Корнеева совершала оккультный ритуал. Она вырезала на спине у мальчика пентаграмму от чего он и скончался.

Также ранее в Измаильском районе Одесской области женщина ударила знакомого камнем по голове и избавилась от тела, сбросив его в канал. Труп случайно обнаружили местные жители.