Без разрешения поехали на водоем: в Кривом Роге тонули два брата, 9-летнего "откачать" не смогли / УНИАН

Беда случилась в Кривом Роге Днепропетровской области – там около рынка утонул 9-летний мальчик, а его 5-летнего брата спасают медики.

Как сообщает 0564.ua со ссылкой на пресс-службу Криворожского райотдела полиции, 2 июля дети отдыхали на водоеме возле рынка "Терминал". В какой-то момент братья начали тонуть.

Их вытащили из водоема и вызвали медиков, однако 9-летний мальчик скончался по дороге в больницу. За жизнь 5-летнего мальчика борются медики.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Как сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, двое братьев на велосипедах без разрешения взрослых поехали на водоем на улице Никопольское Шоссе. 9-летний мальчик утонул. Ребенка пытались "откачать" в автомобиле скорой помощи, но безрезультатно. Медикам пришлось констатировать смерть мальчика.

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Его 5-летнего брата скорая доставила в городскую детскую больницу №8. Мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Отметим, утопление происходит по разным причинам. Часто люди тонут, пренебрегая элементарными мерами предосторожности. Как сообщает Википедия, при утоплении большую роль играет фактор страха.

Так, часто не умеющие плавать, случайно оказавшиеся в воде на большой глубине начинают хаотично грести руками и ногами с криком "Спасите, я тону!". Тем самым они выпускают воздух из лёгких и неизбежно погружаются в воду.

Человек, попавший под воду, задерживает дыхание и активно борется за жизнь. Затем начинается заглатывание воды; считается, что это уменьшает желание сделать вдох. Смертельным считается попадание в лёгкие более 22 мл воды на кг массы тела.

Напомним, 20 июня во время отдыха на берегу Киевского водохранилища недалеко от села Лебедевка Вышгородского района утонули дети с отцом, которые плавали на надувном матрасе.

29 июня возле села Козина близ города Галич Ивано-Франковской области отец спас троих своих дочерей из воды. 39-летний мужчина бросился спасать их после того, как они начали тонуть – он сумел всех вытолкнуть на мель, однако сам исчез под водой.