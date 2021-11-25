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Безопасная Черная пятница: как не стать жертвой мошенников во время покупок в интернете

25 ноября 2021, 13:21

Если совершать покупки в интернете внимательно и соблюдать основные правила кибергигиены, можно использовать период спецпредложений с максимальной выгодой.

Черная пятница 2021
27 ноября по всему миру наступит черная пятница / depositphotos

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения – компании ESET дали советы, как уберечься от мошенников во время покупок в интернете во время распродаж.

"Черная пятница и Киберпонедельник уже совсем скоро, поэтому большинство из нас активно ищет выгодные предложения на товары... Однако онлайн-шопинг тоже несет определенные риски. К примеру, вы можете стать жертвой мошенников, которые похищают конфиденциальные данные и затем продают их в даркнете, или случайно загрузить на свой смартфон вредоносное программное обеспечение", - сообщили в компании.

Однако, согласно сообщению, если совершать покупки в интернете внимательно и соблюдать основные правила кибергигиены, можно использовать период специальных предложений с максимальной выгодой.

В чем опасность открытых Wi-Fi

Как отмечают специалисты по кибербезопасности, не стоит осуществлять онлайн-платежи при подключении к открытым Wi-Fi — у вас могут похитить банковские данные или ваше устройство может быть инфицировано вредоносным программным обеспечением. Любые операции с конфиденциальными данными необходимо проводить только при подключении к безопасным и проверенным точкам доступа в интернет, поэтому лучше использовать мобильный интернет или домашнюю сеть Wi-Fi.

Однако не стоит забывать о защите домашней сети.

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"Если вы не изменяли настройки безопасности роутера, установленные по умолчанию, самое время их проверить. В случае необходимости выполнения операции при подключении к незащищенным Wi-Fi используйте виртуальную частную сеть (VPN), чтобы зашифровать свой трафик и безопасно делать покупки в интернете", - сообщили в ESET.

Как защитить устройство от вредоносных программ

Поскольку для покупок в интернете пользователи используют преимущественно смартфоны, следует позаботиться об их безопасности.

Прежде всего, специалисты рекомендуют установить надежное решение для защиты устройства от инфицирования угрозами, а также от поддельных веб-сайтов, которые используют мошенники для выманивания у пользователей конфиденциальной информации. Кроме того, для дополнительной защиты необходимо настроить пароль для разблокировки и вход с помощью биометрических данных — лица или отпечатка пальца.

Как безопасно оплачивать заказы на смартфоне

Еще один важный уровень безопасности, о котором в компании ESET советуют не забывать - защита онлайн-платежей. Большинство решений по безопасности для смартфонов обычно имеют эту функцию. Она позволяет препятствовать действиям мошенников, пытающихся перехватить платежную информацию с помощью фишинга или других угроз.

Кроме того, функция обеспечивает защиту банковских и платежных приложений от вредоносного программного обеспечения, которым может быть инфицировано устройство, и предотвращает замену или считывание информации с экрана при открытии определенных программ. Вдобавок к этому следует настроить многофакторную аутентификацию, которая предусматривает повторное подтверждение каждого платежа.

Как распознать мошенническое рекламное сообщение

По данным ESET, не стоит забывать об уже проверенном временем правиле: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, это мошенничество. Если вы натолкнетесь на рекламу со скидками 90% на дорогие бренды, лучше ее не открывать.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают: при нажатии на такую рекламу вы можете быть перенаправлены на фишинговый или поддельный вебсайт, собирающий конфиденциальную информацию, включая платежные данные, или ваше устройство может быть инфицировано угрозами.

"Единственные, кто извлечет из этого выгоду — злоумышленники. Поэтому, чтобы не стать жертвой подобных мошеннических схем, вводите конфиденциальные данные только на безопасных сайтах", - отмечают в ESET.

Согласно сообщению, как правило, мошеннические рекламные объявления содержат ошибки и размещаются на сомнительных сайтах. Если на первый взгляд ничего не вызывает подозрения, лучше проверить более внимательно — заниженные цены и неправильное написание веб-адреса могут свидетельствовать о мошенничестве.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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