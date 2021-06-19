Били в голову и закидали яйцами: в Киеве агрессивные подростки издевались над 12-летней девочкой

Избиение девочки на Почтовой площади подростки записали на видео / скриншот

В центре Киева на Почтовой площади группа подростков среди белого дня жестоко избила 12-летнюю девочку. Они разбивали о её голову яйца и били кулаками. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Инцидент произошел еще 25 мая, но известно о нем стало лишь сейчас. Мама Кати решила придать огласку истории, потому что девочке стали поступать угрозы от ее обидчиков, а полиция в течение 10 дней отказывалась открывать уголовное производство, пишут Факты.

В избиении принимали участие шесть человек - пять девочек и один мальчик, им по 14-15 лет. Издевательства снимали на видео, которое потом опубликовали в социальных сетях.

К слову, в момент избиения девочки на Почтовой площади было много людей, но никто из прохожих не заступился за ребенка.

Мама Кати рассказала, что подростки решили "наказать" ее дочь, потому что она поделилась с ней секретом – мол, одна из девочек из этой компании занимается незаконной деятельностью (речь шла о наркотиках).

Добиться открытия производства удалось только после резонанса в соцсетях. Его открыли в Подольском райуправлении милиции по факту нанесения потерпевшей телесных повреждений (которые, очевидно, будут оценены экспертом как легкие). Санкция статьи предусматривает штраф или общественные работы. Так как речь идет о несовершеннолетних, то скорее всего оштрафуют не агрессивных подростков, а их родителей или опекунов.

Зверское избиение девочки в Харькове

В Харькове средь бела дня и прямо под подъездом пятиэтажки 17-летний парень бил руками и ногами 14-летнюю девушку. У нее сломан нос. За расправой молча наблюдали свидетели, но за жертву никто не вступился.

Полиция разыскала парня. И оказался 17-летний Александр Тараник. Мама пострадавшей Елизаветы рассказала, что ее дочь несколько недель встречалась с парнем, но между ними не было ничего серьезного.

Вместе с отцом агрессивный подросток побывал в отделении полиции, где дал показания и признал вину. Позже появилось обращение с извинениями.

Правоохранители переквалифицировали дело, теперь фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.