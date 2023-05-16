Благотворительный фонд молодежной инициативы 'Надежда' и фонд Hope UA приобрели для передовой современный гастроскоп

https://glavred.info/ukraine/blagotvoritelnyy-fond-molodezhnoy-iniciativy-nadezhda-i-fond-hope-ua-priobreli-dlya-peredovoy-sovremennyy-gastroskop-10470826.html Ссылка скопирована

Благодаря объединению усилий и тесному взаимодействию благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда" и Благотворительного фонда Hope UA одну из больниц Днепропетровщины, которая принимает раненых бойцов с передовой, удалось оборудовать современным гастроскопом, который позволяет не только обнаружить внутреннее кровотечение, но и локализовать и остановить его.

"Когда в прошлый раз мы были в этой больнице, медики, которые одними из первых принимают здесь наших раненых защитников, сказали, что для более качественной и эффективной работы им не хватает гастроскопа. Это оборудование, которое позволяет быстро обследовать пациента на предмет наличия внутренних кровотечений, найти такое кровотечение, если оно есть, и, что самое главное, сразу остановить его, выполнив операцию. Это максимально эффективное, современное и очень дорогостоящее оборудование, которое не только спасет сотни жизней наших воинов, но и значительно упростит рабочий процесс для медиков, которые и так работают в сверхсложном режиме", - рассказала Алла Ландар, почетный президент Благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда".

По ее словам, от момента, когда Фонд получил запрос от врачей, до момента доставки гастроскопа в медучреждение прошли считанные дни.

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"На все про все, вместе с нашими партнерами из Hope UA, у нас ушло не больше недели, а сегодня гастроскоп уже работает в одной из приближенных к фронту больниц. Это чрезвычайно яркий показатель оперативности работы, эффективного сотрудничества с партнерами, главное - доверия со стороны людей к благотворительному фонду молодежной инициативы "Надежда", ведь мы проводим системную и очень сложную работу по обеспечению прифронтовых больниц всем необходимым оборудованием. Наша цель - сделать все возможное, чтобы помочь нашим героям в белых халатах удержать медицинский фронт и спасти как можно больше жизней. Только представьте-всего за 5 дней, благодаря приобретенному нами гастроскопу уже удалось вытащить с того света 18 раненых парней и девушек. Это то - ради чего и работает вся наша команда. Сегодня каждый и каждая из нас делает все для победы, а это значит, что мы точно одержим победу", - отметили в благотворительном фонде молодежной инициативы "Надежда".

В целом, в рамках Гуманитарной миссии на восток Украины, благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" передал больницам Донецкой и Днепропетровской области аппарат МРТ, современный гастроскоп, автомобиль скорой помощи, оборудование к рентген-аппарату, УЗИ-аппараты, стерилизаторы, аппараты для заживления ран, холодильные камеры, многофункциональные кровати, колесные кресла, генераторы, станции Старлинк, хирургические наборы, расходные медицинские материалы и другой медицинский груз.

Это стало возможным благодаря участию также семьи Ландар, семьи Дубиль, фонда Hope UA, фондов Future for Ukraine, Revival Foundation, компании Eltech Trust, партнерам из Японии, компаний Медирент и Дойч Фарм, группы строительных компаний PERIMETER, благотворительного фонда Дениса Парамонова, благотворительного фонда Фундация ренессанс Украины.