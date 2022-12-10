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Блэкаут в Одессе: отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры

10 декабря 2022, 14:36
Восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений.
Херсон, свет, электроэнергия
РФ нанесла удары по энергетическим объектам на Одесчине / УНИАН

Ночная атака российских оккупантов по Одесской области вывела из строя практически все электросети. Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.

Об этом рассказал в Facebook глава Одесского городского совета Геннадий Труханов. По его словам, ситуация очень сложная, но контролируемая.

"Сейчас в городе есть водоснабжение и водоотвод. Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Работают 11 районных котельных и большинство малых. Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой. Открыты все Пункты несокрушимости", - говорится в сообщении.

Труханов добавил, что специалисты ДТЭК работают над ликвидацией повреждений.

Тем временем в Укрэнерго сообщили, что восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений.

"Враг нанес новые удары по энергетическим объектам в Одесской области. Повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования, в результате чего были обесточены потребители Одессы и области. Пока ситуация в регионе очень сложная. Ремонтные бригады НЭК Укрэнерго работают над представлением электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения", - горится в сообщении.

Напомним, 10 декабря в британской разведке сообщили, что в ближайшие месяцы Иран вероятно увеличит военную поддержку российских оккупационных войск. РФ пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет. Таким образом, ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины станет больше.

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