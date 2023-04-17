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Боец ВСУ вернулся из плена и 5 месяцев мечтал увидеть любимую: трогательные кадры звонка

Андрей Ганчук
17 апреля 2023, 10:04 обновлено 17 апреля, 10:04
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Девушка освобожденного из плена украинского защитника, не сдерживая слез, сказала, что все это время ждала и верила в его возвращение домой живым и здоровым.
Боец ВСУ, его девушка
Счастливый воин ВСУ вернулся домой и позвонил своей девушке / Коллаж видео facebook.com/pryimak.yulia

Боец Вооруженных сил Украины 5 месяцев был в плену и вернулся домой в рамках Пасхального обмена пленными. Впервые за это время он позвонил любимой и признался, что все время мечтал ее увидеть. Девушка в слезах сказала, что верила в его возвращение домой живым и здоровым.

Руководитель Центрального представительства Координационношо Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала трогательные кадры, как освобожденный украинский военный позвонил любимой девушке.

Парень, который 5 месяцев был в российском плену, не скрывал эмоций и признался, что все это время мечтал увидеть любимую.

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"Я уже дома. Капец, я так рад тебя видеть! Это то, о чем я мечтал все пять месяцев", - сказал боец своей девушке.

Она со слезами счастья отметила, что ждала его все 5 месяцев и верила в его возвращение домой живым и здоровым.

Боец ВСУ вернулся домой
Боец ВСУ говорит со своей девушкой по телефону / facebook.com/pryimak.yulia

Уже после разговора военный показал письмо от любимой и их общую счастливую фотографию.

Боец ВСУ вернулся домой
Военные показал письмо от любимой девушки и счастливую совместную фотографию / facebook.com/pryimak.yulia

Бойцы ВСУ вернулись домой из российского плена

Глава Офиса президента Андрей Ермак 16 апреля сообщил, что в рамках Пасхального обмена пленными, который проходил в несколько этапов, Киев вернул домой 130 украинских защитников. Среди них военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки и сотрудники Государственной специальной службы транспорта.

В Украину из российского плена вернулись рядовые и попавшие в плен сержанты на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.

За несколько дней до этого события, 10 апреля, в Украину в рамках большого обмена пленными между Киевом и Москвой домой вернулись 100 военнослужащих. Среди них защитники Мариуполя, участники боев за Азовсталь и Гостомель. Некоторым из них требуется серьезная медицинская помощь.

Война России против Украины:

обмен пленными война России и Украины
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