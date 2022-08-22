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Боевики ОРДЛО хотят начать "массовую мобилизацию": в разведке сообщили подробности

22 августа 2022, 20:05

В оккупированном Сватово на Луганщине так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал начало массовой мобилизации 1 сентября.

Боевики ДНР
В "ДНР" готовят принудительную мобилизацию / news.dn.ua

Оккупанты "ЛНР" уже с 1 сентября намерены объявить о начале "массовой" мобилизации, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведки, в оккупированном Сватово на Луганщине так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал начало массовой мобилизации 1 сентября.

Мобилизация будет проходить в два этапа:

  • мобилизация населения с паспортами "ЛНР" и РФ, а также тех, кто отвечает конкретным военно-учетным специальностям;
  • остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.

По данным ГУР, в оккупированный Должанск (ранее - Свердловск) прибыли росгвардейцы для поиска и задержания дизертиров в рядах военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ. Они уже провели обыск главы оккупационной администрации Должанска коллаборанта Андрея Сухачева.

Как сообщал Главред, в плену оккупантов в так называемой "ДНР" умер британец Пол Ури. Захватчики сразу начали рассказывать, якобы причина его смерти - "хронические болезни".

Ури взяли в плен в конце апреля, умер он 10 июля. Британец не был военным, он был волонтером в одной из общественных организаций. Вместе с другим гражданином Великобритании – Диланом Хили – он пытался 25 апреля провести гуманитарную спасательную миссию. Мужчины пытались проехать через блокпосты на контролируемую российскими военными территорию, чтобы спасти и вывезти мирных жителей. Однако оккупанты их задержали и обвинили в том, что они - якобы "наемники".

Кроме того, в Украине погиб 52-летний гражданин США Стивен Д. Забельски. Воин был убит в бою возле Дорожнянки на Запорожье 15 мая. Как говорится в некрологе, у мужчины осталась жена, пятеро приемных детей, семь братьев и сестер.

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