Боевики ОРДЛО хотят начать "массовую мобилизацию": в разведке сообщили подробности

В оккупированном Сватово на Луганщине так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал начало массовой мобилизации 1 сентября.
Оккупанты "ЛНР" уже с 1 сентября намерены объявить о начале "массовой" мобилизации, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По информации разведки, в оккупированном Сватово на Луганщине так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал начало массовой мобилизации 1 сентября.
Мобилизация будет проходить в два этапа:
- мобилизация населения с паспортами "ЛНР" и РФ, а также тех, кто отвечает конкретным военно-учетным специальностям;
- остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.
По данным ГУР, в оккупированный Должанск (ранее - Свердловск) прибыли росгвардейцы для поиска и задержания дизертиров в рядах военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ. Они уже провели обыск главы оккупационной администрации Должанска коллаборанта Андрея Сухачева.
Как сообщал Главред, в плену оккупантов в так называемой "ДНР" умер британец Пол Ури. Захватчики сразу начали рассказывать, якобы причина его смерти - "хронические болезни".
Ури взяли в плен в конце апреля, умер он 10 июля. Британец не был военным, он был волонтером в одной из общественных организаций. Вместе с другим гражданином Великобритании – Диланом Хили – он пытался 25 апреля провести гуманитарную спасательную миссию. Мужчины пытались проехать через блокпосты на контролируемую российскими военными территорию, чтобы спасти и вывезти мирных жителей. Однако оккупанты их задержали и обвинили в том, что они - якобы "наемники".
Кроме того, в Украине погиб 52-летний гражданин США Стивен Д. Забельски. Воин был убит в бою возле Дорожнянки на Запорожье 15 мая. Как говорится в некрологе, у мужчины осталась жена, пятеро приемных детей, семь братьев и сестер.
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