Бои на стыке трех областей: может ли РФ начать большое наступление - Братчук

Все усилия враг сосредотачивает в направлении Великой Новоселки.

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Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Ключевые тезисы спикера:

РФ пытается атаковать на Времевском выступе

На Запорожском направлении крупных наступлений врага не зафиксировано

Оккупанты пытаются двигаться в направлении Покровска

Армия страны-агрессора России перемещает подготовленные штурмовые группы военных на передовые позиции на юге Запорожской области. Но большого наступления на этом направлении враг пока организовать не способен. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире FREEДОМ.

По его словам, относительно оперативной ситуации на Южном фронте в целом, то враг пытается атаковать на Времевском выступе, на Приднепровском направлении.

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"Что касается Запорожского направления, то никаких крупных наступлений, по крайней мере пока, точно не зафиксировано. Все усилия враг сосредотачивает в направлении Великой Новоселки, но это уже больше говорит о ситуации не в Запорожской области, а в Донецкой. И это связано с действиями на Кураховско-Покровском направлении", - сказал он.

Братчук подчеркнул, что сейчас речь идет не о наступлении, а об активизации оккупантов и переброске штурмовых групп.

"Пока что мы говорим о том, что возможна активизация боевых действий. И как я уже отметил, речь идет о стыке трех областей: Запорожской, Донецкой и фактически Днепропетровской. Прежде всего, это Великая Новоселка. Именно туда враг пытается стянуть определенные силы для того, чтобы продолжать атаковать в этом районе, что он и делает", - пояснил спикер.

Он также отметил, что за минувшие сутки состоялось 17 боевых столкновений с оккупантами на так называемом Часовском выступе.

"Это плацдарм, где враг пытается двигаться в Донецкой области в направлении Покровска. То есть здесь все очевидно. Что касается возможной активизации штурмовых групп, то и численность личного состава, и механизированной компоненты, если брать по югу в целом, не изменилась кардинально", - подытожил Братчук.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора РФ перемещает подготовленные ранее штурмовые группы на передовые позиции в Запорожской области и активизируется на Ореховском, Времовском и Гуляйпольском направлениях.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что россияне пытаются продвигаться в районе Ольговского - Ровнополя, которые расположены на границе с Запорожской областью.

Кроме того, несмотря на сложную ситуацию вдоль всей линии фронта Силам обороны Украины удается контратаковать врага. В частности, на днях ВСУ вернули контроль над отдельными участками на Лиманском направлении.

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Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной военизированной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

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