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Бои за плацдарм у Антоновского моста: в ВСУ раскрыли детали ударов по врагу

Алексей Тесля
2 июля 2023, 11:23 обновлено 2 июля, 11:27
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У Антоновского моста акцент на контрбатарейной борьбе, подчеркнула Наталия Гуменюк.
Антоновский мост прилет
Возле Антоновского моста продолжается контрбатарейная борьба / Коллаж Соцсети, Вгору

Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк рассказала подробности боев, которые активизировались на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста под Херсоном.

В этом районе продолжаются бои, ситуация там сложная, но ВСУ продолжают уничтожать противников, подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.

Спикер Сил обороны юга Украины отметила, что боевая работа у Антоновского моста продолжается, но военным нужна информационная тишина.

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"Сейчас идет мощная боевая работа, в частности. Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенности нашей линии фронта в этой зоне действительно, что она в зоне реки Днепр. Ее русло несколько деформировано, вследствие той катастрофы, которую сделали оккупанты, взорвав Каховскую плотину. Очень усложнена эта боевая работа", — пояснила она.

Гуменюк добавила, что за минувшие сутки в этом районе было уничтожено 49 российских оккупантов и 15 единиц вражеской техники.

Ранее российская оккупационная армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые после затопления расчищали мул. В результате российской атаки один сотрудник ГСЧС погиб, еще семеро пострадали. Шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, ранее армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне открыли огонь "в спины гражданским". По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения – добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших – 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

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Херсонская область война России и Украины Антоновский мост Наталья Гуменюк
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