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Более 150 погибших и раненых: РФ ударила по десяткам городов и сел – Зеленский

Алексей Тесля
30 декабря 2023, 16:14
Уже известно о 39 погибших в результате массированного удара РФ по Украине.
Зеленский
Владимир Зеленский назвал число жертв удара РФ по Украине / Коллаж: Главред, Фото: Telegram В.Зеленского

В Украине продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадали около 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

"Я благодарю всех наших спасателей ГСЧС Украины, работников и работниц коммунальных предприятий, полицейских, всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь", - написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на данный момент, к сожалению, 39 погибших.

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"Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь. Отдельно хочу поблагодарить всех лидеров мира, политиков и общественных деятелей, которые осудили эту атаку. Спасибо журналистам из многих стран, которые поддерживают наших людей и рассказывают правду о российском зле и о нашей защите. Оружие в руках украинцев - это всегда защита жизни, и каждое проявление российского террора снова и снова доказывает - нельзя медлить с помощью противостоящим террору. Мы все вместе должны победить террор", - говорится в сообщении.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть погибшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар
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