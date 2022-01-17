"Большая стройка" первого украинского хайвея Н-31 Днепр-Решетиловка не останавливается даже зимой

На Днепропетровщине круглосуточно продолжается строительство новой трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Решетиловка в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Работы сейчас продолжаются на отрезке длиной 29,5 км от канала Днепр – Донбасс и до черты между Днепропетровской и Полтавской областями, сообщает "Укравтодор".

"Дорожники работают без перерыва в праздники и выходные, не помешали и морозы. Сейчас выполняют ряд работ, которые разрешено проводить в условиях низких температур", - говорится в сообщении.

Параллельно мостовики работают на уникальной эстакаде через р. Орель, путепроводы, транспортные развязки, путепроводы туннельного типа для проезда сельхозтехники.

"Выполняется комплекс земляных работ, планирование и укрепление откосов земляного полотна, а также устройство систем поверхностного водоотвода", - добавляют в Службе автомобильных дорог.

Новая трасса Н-31, соединяющая Киев и Днепр, станет первым украинским хайвеем, построенным во времена независимости. Это будет дорога первой категории с 4 полосами, которая сможет пропускать до 25 500 тысяч автомобилей в сутки. Протяженность в пределах Днепропетровщины составит 58,1 км.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной ​​им программы "Большая стройка" уже восстановили более 14 000 км дорог по всей Украине.