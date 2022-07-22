Британцы дадут ВСУ партии мощных орудий L119 и самоходок М109 - Ермак

Как говорит Андрей Ермак, руководитель ОП, в самом скором времени продолжится поток военной помощи украинской армии от армии Великобритании.
Руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак отметил, что ВСУ скоро станут еще мощнее, потому что Великобритания поставит Украине более 20 самоходных артиллерийских установок М109 и 36 артиллерийских установок L119. Об этом чиновник написал в своем канале Telegram.
"Великобритания поставит Украине более 20 САУ М109 и 36 артиллерийских установок L119, а также другое вооружение и боеприпасы. Становимся еще более мощными", — отметил он.
Справка. Установка L119 — легкое орудие, предназначенное для поддержки пехоты, десантников и штурмовых групп. Она способна эффективно уничтожать легкобронированную технику врага и личный состав. Максимальная дальность стрельбы составляет ‒ 11-19 километров.
М109 —американская самоходная артиллерийская установка, которая изготавливается на гусеничном шасси. Ее калибр ‒ 155 миллиметров. Она обеспечивает дальность стрельбы до 18 километров обычными снарядами и до 30 километров реактивными снарядами.
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Напомним, ранее Андрей Ермак говорил - для Украины сейчас очень важно не позволить РФ затянуть с войной до зимы. Наше государство делает всё, чтобы переломить ход войны.
"Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать всё для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины", – отметил глава ОП.
До того Андрей Ермак уточнял, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, но хочет получить гарантии до того момента, когда-либо окажется в Альянсе, "либо будет какой-то другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами".
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