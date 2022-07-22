УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Британцы дадут ВСУ партии мощных орудий L119 и самоходок М109 - Ермак

22 июля 2022, 09:30

Как говорит Андрей Ермак, руководитель ОП, в самом скором времени продолжится поток военной помощи украинской армии от армии Великобритании.

Ермак, САУ
Британцы дадут ВСУ партии мощных орудий L119 и самоходок М109 - Ермак/ коллаж фото УНИАН и Википедия

Руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак отметил, что ВСУ скоро станут еще мощнее, потому что Великобритания поставит Украине более 20 самоходных артиллерийских установок М109 и 36 артиллерийских установок L119. Об этом чиновник написал в своем канале Telegram.

"Великобритания поставит Украине более 20 САУ М109 и 36 артиллерийских установок L119, а также другое вооружение и боеприпасы. Становимся еще более мощными", — отметил он.

Справка. Установка L119 — легкое орудие, предназначенное для поддержки пехоты, десантников и штурмовых групп. Она способна эффективно уничтожать легкобронированную технику врага и личный состав. Максимальная дальность стрельбы составляет ‒ 11-19 километров.

САУ, пушка
Пушка L119 / mil.in.ua

М109 —американская самоходная артиллерийская установка, которая изготавливается на гусеничном шасси. Ее калибр ‒ 155 миллиметров. Она обеспечивает дальность стрельбы до 18 километров обычными снарядами и до 30 километров реактивными снарядами.

САУ, пушка
М109 / Википедия

Читайте такжеВ Украине могут создать спецкомиссию для отслеживания западного оружия - Ермак

Напомним, ранее Андрей Ермак говорил - для Украины сейчас очень важно не позволить РФ затянуть с войной до зимы. Наше государство делает всё, чтобы переломить ход войны.

"Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать всё для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины", – отметил глава ОП.

До того Андрей Ермак уточнял, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, но хочет получить гарантии до того момента, когда-либо окажется в Альянсе, "либо будет какой-то другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами".

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
новости Великобритании САУ новости Украины Андрей Ермак
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:15

Войска РФ атакуют Углегорскую ТЭС, враг в районах вокруг Краматорска и Северска – разведка Британии

10:02

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

10:01

Цены подскачут на 2-3%: в Нацбанке рассказали, что повлечет на собой подорожание доллара

09:37

Немецкая современная система ПВО IRIS-T будет готова для отправки в Украину в конце летаВидео

09:30

Британцы дадут ВСУ партии мощных орудий L119 и самоходок М109 - ЕрмакВидео

Реклама
09:14

Приметы на 23 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

08:51

ВСУ с неба ударили по двум вражеским складам боеприпасов и пяти опорным пунктам РФ на ЮгеВидео

08:48

Арестович пояснил, как будут бороться с оккупантами в руках ВСУ британские дроны-камикадзеВидео

08:41

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2022: Близнецам – исполнение желаний, Скорпионам – неожиданные новости, Рыбам – важные событияВидео

08:25

О новой роли первой ледимнение

08:07

Семейный подряд: ВСУ ликвидировали оккупанта, старшего брата которого убили 26 лет назад в Чечне

07:55

Впереди - четыре месяца кровопролития: до зимы Украину ждет самая жестокая война – Die WeltВидео

07:07

Оперативная пауза не помогла армии РФ нарастить темпы продвижения - ISWВидео

07:07

Будет слабеть: эксперт рассказал о судьбе Евросоюза после войны в Украине

07:00

Пигментные пятна на коже: как с ними бороться и как убрать в домашних условияхВидео

06:56

Психопат, нарцисс, садистмнение

06:41

Украина может получить от США легендарные штурмовики A-10 Thunderbolt II

06:22

Гороскоп Таро на август 2022: Овнам - исполнение мечты, Тельцам - успех, Близнецам - прибыльВидео

06:10

Превосходно вкусный тертый пирог с вареньем: самый быстрый секретный рецепт из 4 ингредиентовВидео

05:50

РФ отрезают от резервов: что известно о подготовке контрудара ВСУ на ХерсонщинеВидео

Реклама
05:24

Секреты муки: какие виды подходят для выпечки и в чем польза при похудении

05:20

Самая вкусная и нежная закуска из кабачков: простой рецепт рулетиковВидео

04:58

"Ей действительно нужна помощь": голая Бритни Спирс напугала сетьВидео

04:55

Оккупанты перебрасывают технику и создают новую группировку на Запорожье - ЖдановВидео

04:28

"Нет правды в словах": Наталья Могилевская поделилась трагичной семейной историей

04:22

В Украину налетят грозы и жара: синоптики назвали даты атаки циклонаВидео

04:05

Влад Яма образца 2008 года: украинский хореограф показал свою первую обложку глянца

03:56

"Без фильтров, естественная красота!" Максим Галкин показал настоящее лицо Аллы Пугачевой

03:25

Путин находится в цейтноте: генерал объяснил, как российский диктатор меняет планы по УкраинеВидео

02:47

Гороскоп на неделю 25 -31 июля: Близнецам – переезд, Весам – потери, Водолеям – коварствоВидео

02:24

"Вижу морскую свинью. А где Маск?" Илона Маска в одних плавках высмеяли за неопрятный видВидео

02:15

Украина может вернуться к переговорам с Россией только при одном условии - военный эксперт

01:45

Морковь будет слаще мёда: как вырастить вкусные и крупные корнеплоды

01:39

Режиссера Ералаша осудили на 14 лет за педофилию

00:51

Приметы на 22 июля: 3 вещи, которые категорически нельзя делатьВидео

00:30

"Моргни, если ты в заложниках": на видео попали настоящие отношения между принцем Гарри и его женойВидео

21 июля, четверг
23:55

Африканская жара или мощные ливни: какой погодой порадует августВидео

23:29

Зеленский провел срочное заседание ставки главнокомандующегоВидео

22:53

В неравном бою против "вагнеровцев" трагически погиб украинский журналист

22:52

"Жест доброй воли": у Зеленского предложили россиянам уйти из Херсона по-хорошемуВидео

Реклама
22:51

Звезде Игры Престолов удалили часть мозга после двух аневризм: "Здорово, что я могу говорить"

22:13

Украинцев предупредили о ракетной угрозе со стороны Черного моряВидео

22:09

В Европоле заявили о наличие данных о контрабанде оружия из Украины

21:56

Соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море подпишут 22 июля: первые подробности

21:55

Дочь актера-путиниста Владимира Машкова рассказала о своей единственной мечте про ПутинаВидео

21:39

62 грн/литр: появился тревожный прогноз цен на АЗС после обвала гривныВидео

21:37

В ООН предупредили о смене климата на Земле и рекордной температуреВидео

21:24

Из Украины не выпустили 31-летнего "пенсионера": мужчина пытался подкупить пограничников рублями

21:20

"Моя": Зеленский растрогал своим постом о первой леди Украины

21:16

Котел для оккупантов: полковник СБУ раскрыл сценарий освобождения ХерсонщиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять