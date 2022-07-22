Британцы дадут ВСУ партии мощных орудий L119 и самоходок М109 - Ермак/ коллаж фото УНИАН и Википедия

Руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак отметил, что ВСУ скоро станут еще мощнее, потому что Великобритания поставит Украине более 20 самоходных артиллерийских установок М109 и 36 артиллерийских установок L119. Об этом чиновник написал в своем канале Telegram.

"Великобритания поставит Украине более 20 САУ М109 и 36 артиллерийских установок L119, а также другое вооружение и боеприпасы. Становимся еще более мощными", — отметил он.

Справка. Установка L119 — легкое орудие, предназначенное для поддержки пехоты, десантников и штурмовых групп. Она способна эффективно уничтожать легкобронированную технику врага и личный состав. Максимальная дальность стрельбы составляет ‒ 11-19 километров.

Пушка L119 / mil.in.ua

М109 —американская самоходная артиллерийская установка, которая изготавливается на гусеничном шасси. Ее калибр ‒ 155 миллиметров. Она обеспечивает дальность стрельбы до 18 километров обычными снарядами и до 30 километров реактивными снарядами.

М109 / Википедия

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Напомним, ранее Андрей Ермак говорил - для Украины сейчас очень важно не позволить РФ затянуть с войной до зимы. Наше государство делает всё, чтобы переломить ход войны.

"Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать всё для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины", – отметил глава ОП.

До того Андрей Ермак уточнял, что Украина не отказывается от вступления в НАТО, но хочет получить гарантии до того момента, когда-либо окажется в Альянсе, "либо будет какой-то другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами".

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