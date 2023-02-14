glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Бронь от мобилизации: в КМУ объяснили порядок отсрочки работников от призыва

14 февраля 2023, 09:51
Появилось разъяснения насчет порядка бронирования военнообязанных в Украине.
война в Украине, мобилизация
В КМУ уточнили порядок бронирования военнообязанных / president.gov.ua

В Украине обновлен порядок бронирования военнообязанных для предприятий и организаций в условиях военного положения.

Соответствующие разъяснения насчет порядка бронирования военнообязанных предоставили в Министерстве аграрной политики Украины.

Кому положена бронь от мобилизации

Руководители представляют списки на сотрудников, если их учреждение, предприятие или организация соответствует одному из требований:

видео дня
  • наличие установленного мобилизационного задания (заказа);
  • производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • критически важное предприятие для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Куда подавать заявку на бронирование военнообязанных

  • предприятия, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), подают список в орган государственной власти, другой государственный орган, который установил (привел) мобилизационную задачу (обычно это областные военные администрации или районные военные администрации);
  • предприятия, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, представляют список в центральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство ВСУ, другими военными формированиями, в интересах которых они осуществляют производство товаров, выполняющих работы, оказывают услуги;
  • критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предприятия представляют список в центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в соответствующей сфере, или соответствующей областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрации, военной/гражданско-военной администрации, на территории которой они находятся.

Число подлежащих бронированию военнообязанных

В Минагрополитики обратили внимание на то, что количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка.

"В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка", ― добавили в Минагрополитики.

Как получить статус критически важного предприятия

Предприятие должно не менее трем критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76:

  • общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро;
  • сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн. евро;
  • предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением КМУ от 4 марта 2015 г. №83;
  • предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества;
  • отсутствует задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал не меньше размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г.;
  • предприятие является резидентом Дія Сіті.
Бронь от мобилизации: в КМУ объяснили порядок отсрочки работников от призыва
/ minagro.gov.ua

Полный список требований и условия для получения статуса критически важного предприятия доступны по этой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

Читайте еще:

мобилизация военкоматы мобилизация в армию война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:58

Грустная Каменских порассуждала о любви в полном одиночестве

09:52

Путин не пойдет на применение ядерного оружия: Ходжес назвал причины

09:51

Бронь от мобилизации: в КМУ объяснили порядок отсрочки работников от призываВидео

09:36

Россия провалила наступление на Донбассе, потерпев огромные потери: в ISW назвали причинуВидео

09:06

Россия вывела в море корабли с ядерным оружием впервые со времен СССР

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:54

Украина может победить Россию в этом году: Ходжес назвал два условияВидео

08:48

В НАТО предупредили: РФ хочет захватить крупный областной центр УкраиныВидео

08:34

ВСУ в Бахмуте сбили "дуэльный" самолет Пригожина

08:26

"Продукция мясокомбината": располневшую Лолиту унизили в РоссииВидео

Реклама
08:19

Когда Украина получит F-16мнение

08:02

Зачем лавровый лист кладут под подушку: аура, здоровье и нервы будут, как канаты

08:00

РФ не готова к наступлению, Путин и Шойгу врут об успехах под Угледаром - ISW

07:50

Что делать, если повестка пришла на роботу и можно ли от нее отказаться

07:35

Гороскоп на сегодня 14 февраля 2023: Близнецам – признание, Стрельцам – креативные решения

07:33

Можем бить по аэродромам, складам и командным пунктам в России: эксперт рассказал о новом оружии ВСУВидео

07:12

В боях за Украину погиб известный на всю страну пастух Михаил Кознюк

06:46

США предупредили Украину о решающем моменте в войне, готовится новый пакет помощи - Washington PostВидео

06:08

Россия интенсифицирует ракетные обстрелы и атаки дронами: с чем это связаномнение

05:05

Как избавиться от конденсата на окнах: гарантированный результат идеального лайфхакаВидео

04:31

Гороскоп на март 2023 года для Овнов: чем порадует первый месяц весныВидео

Реклама
04:05

"Аффлек - везунчик": Дженнифер Лопес в откровенных кружевах похвасталась "подарком" для мужаВидео

03:45

Свитан откровенно ответил, есть ли у Украины шансы выйти в этом году на границы 1991 годаВидео

03:20

Зачем засохший багет моют под холодной водой и заворачивают в фольгу - уникальный рецепт гренокВидео

03:15

"Украина уничтожит Черноморский флот РФ": мы можем получить мощные ракеты Storm Shadow – полковникВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему россияне на фронте несут громадные потериВидео

01:31

"Вот и беленькая подоспела": бутылка водки вызвала у Волочковой экстазВидео

00:51

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

Вселенная раскошелится: 3 знака зодиака скоро получат ошеломительную сумму денегВидео

13 февраля, понедельник
23:54

Небеса защищают от всех невзгод: обладательницы каких имен всю жизнь находятся под крылом ангеловВидео

23:40

"Наши партнеры уже решают этот вопрос": Свитан рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым и ДонбассВидео

22:52

"Отсидеться не получится": Лукашенко очнулся и сделал резкий выпад из-за войны в УкраинеВидео

22:25

Что делать, если лук пророс: правила хранения и спасения чудо-овоща с пользой для здоровья

22:21

Мощная поддержка от Польши: Украине передадут 60 модернизированных танков Т-72 и 14 "Леопардов"Видео

22:12

В Украине цены на яйца резко изменятся: чего ждать в ближайшие месяцыВидео

22:02

Нежный гигант: бывшая жена Виталия Кличко показала младшего сына мэра Киева

21:19

Шли в наступление: под Угледаром ВСУ уничтожили огромную колонну оккупантовВидео

21:17

"С ней пытаются расправится": российская певица сообщила об опасности для АхеджаковойВидео

21:07

Искренние, самоотверженные и смелые: во время обороны Бахмута трагически погибли двое полицейскихВидео

20:59

Канада, Франция и США просят своих граждан немедленно покинуть Россию и БеларусьВидео

20:10

Неожиданно "шарахнуло": российская певица оказалась в эпицентре землетрясения в ТурцииВидео

Реклама
20:08

"Никаких геройских историй о папе-космонавте": Анатолий Анатолич рассказал, как убили его отца

19:54

"Не только освобождение территорий, но и усиление ВСУ": Залужный поделился видением победы УкраиныВидео

19:36

Путин объявит новое наступление, когда будут двигаться танки и самолеты – политтехнолог о планах РФВидео

19:29

Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболетьВидео

19:20

Уроки Минских договоренностей, которые нельзя забыватьмнение

19:14

Samsung Galaxy S23 Ultra - первая топовая новинка 2023 года новости компании

19:09

Lifecell круто взвинчивает тарифы: украинцам назвали дату и новую ценуВидео

19:00

Как без лишних усилий разделать скумбрию на филе: невероятные трюки на заметку хозяйкамВидео

18:39

Пухлые щечки и широкая улыбка: Тина Кароль показала архивное фото с красавчиком-братом

18:32

Как сделать, чтобы масло не стреляло: чрезвычайно простой способ навсегда забыть о проблеме

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять