Бронь от мобилизации: в КМУ объяснили порядок отсрочки работников от призыва

Появилось разъяснения насчет порядка бронирования военнообязанных в Украине.

В КМУ уточнили порядок бронирования военнообязанных / president.gov.ua

В Украине обновлен порядок бронирования военнообязанных для предприятий и организаций в условиях военного положения.

Соответствующие разъяснения насчет порядка бронирования военнообязанных предоставили в Министерстве аграрной политики Украины.

Кому положена бронь от мобилизации

Руководители представляют списки на сотрудников, если их учреждение, предприятие или организация соответствует одному из требований:

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наличие установленного мобилизационного задания (заказа);

производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

критически важное предприятие для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Куда подавать заявку на бронирование военнообязанных

предприятия, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), подают список в орган государственной власти, другой государственный орган, который установил (привел) мобилизационную задачу (обычно это областные военные администрации или районные военные администрации);

предприятия, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, представляют список в центральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство ВСУ, другими военными формированиями, в интересах которых они осуществляют производство товаров, выполняющих работы, оказывают услуги;

критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предприятия представляют список в центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в соответствующей сфере, или соответствующей областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрации, военной/гражданско-военной администрации, на территории которой они находятся.

Число подлежащих бронированию военнообязанных

В Минагрополитики обратили внимание на то, что количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка.

"В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка", ― добавили в Минагрополитики.

Как получить статус критически важного предприятия

Предприятие должно не менее трем критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76:

общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн. евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением КМУ от 4 марта 2015 г. №83;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества;

отсутствует задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал не меньше размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г.;

предприятие является резидентом Дія Сіті.

/ minagro.gov.ua

Полный список требований и условия для получения статуса критически важного предприятия доступны по этой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

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