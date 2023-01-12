Будут и ракеты, и дроны: РФ готовится к новому массированному удару по Украине - Гуменюк

Оккупантам нужно от 10 до 14 дней для подготовки массированной атаки.

Наталья Гуменюк заявила, что РФ готовит новый массированный обстрел Украины / Фото УНИАН, РБК-Украина

Россия вероятно готовится к новому массированному обстрелу Украины. Новая атака оккупантов может быть смешанного типа, поскольку запас ракет у страны-агрессора уменьшается. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телеканала Киев.

По ее словам, оккупанты готовятся к обстрелу примерно 10-14 дней.

"Вероятно, такая атака готовится. Потому что периодичность подготовки войск оккупантов как раз именно такая - это где-то 10-12 или 14 дней им нужно, чтобы переснарядиться после массированной атаки. Поскольку они, скажем, с этой практикой "подружились", и им она нравится, вполне вероятно, что они готовят повторение одной из таких атак", - сказала Гуменюк.

Она предположила, что новая атака оккупантов может быть "смешанной", то есть россияне могут одновременно применить ракеты воздушного, морского базирования и дроны-камикадзе.

"По некоторым показателям количество ракет переходит критическую границу неприкасаемого запаса. Поэтому они могут применять смешанные практики", - добавила Гуменюк.

Наталья Гуменюк / скриншот

Риск нового массированного обстрела Украины

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что Россия продолжает истощать свой ракетный арсенал, но все же в ближайшее время сможет нанести вред критически важной инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российским оккупантам пришлось изменить тактику запуска ракет по Украине. Они корректируют маршруты и точки пусков так, чтобы ракеты летели меньшее расстояние над РФ, поскольку все больше снарядов стали не долетать и падать на территории страны-агрессора.

10 января советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что российские оккупационные войска готовятся нанести новый массированный удар по украинской инфраструктуре. По его словам, российские захватчики будут обстреливать Украину крылатыми ракетами, а также иранскими дронами-камикадзе Shahed 136.

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