Бунт против РФ: в Херсоне оккупанты открыли огонь для запугивания протестующих

Масштабный митинг в Херсоне / Скриншот

В Херсоне оккупанты открыли огонь в воздух, чтобы запугать участников акции протеста против провозглашения так называемой "Херсонской народной республики".

Об этом в Telegram сообщает объединение "Информационное сопротивление".

"Россияне открыли огонь в воздух для того, чтобы запугать участников акции протеста против провозглашения так называемой "ХНР" в Херсоне. Несмотря на то, что оккупанты всячески пытаются запугивать херсонцев, горожане продолжают демонстрировать, что Херсон – это Украина", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что против провозглашения "ХНР" сегодня протестуют и жители Каховки. На улицы вышло уже более 6 тысяч человек.

Добавим, что в Сети публикуют кадры, как жители Херсона протестуют против оккупации города РФ.

При этом они не боятся прямо в лицо говорить об этом оккупантам.

Попытка создания "ХНР": что известно

Напомним, ранее сообщалось о том, что в оккупированном Херсоне российские захватчики намерены провести так называемый "референдум" с целью создания в регионе "Херсонской народной республики" - "ХНР".

Отмечается, что они уже пытаются вести переговоры с депутатами областного совета по "сотрудничеству" по реализации сценария.

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