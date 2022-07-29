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"Были мертвы на момент начала пожара": Арестович раскрыл подробности удара РФ по колонии в Еленовке

29 июля 2022, 16:58

Специалисты-пиротехники проанализировали видео, которое опубликовали пропагандисты.

Алексей Арестович
Алексей Арестович / скриншот

Россияне сожгли в еленовском СИЗО украинских военнопленных. В здании, возможно, была заложена взрывчатка.

Советник главы ОП Алексей Арестович в своем Telegram-канале сообщил, что специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.

"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы преступления после событий, происшедших в здании. Один из главных признаков - люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара", - рассказал он.

Удар по СИЗО в Еленовке

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВоеннопленных убивали Градами: в ОП раскрыли детали удара РФ по ЕленовкеДо того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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