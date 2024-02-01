Почему ВСУ бьют по Бельбеку: эксперт объяснил намерения военных

Аэродром Бельбек в Крыму является важным логистическим узлом российских оккупантов, отметил военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.
Он напомнил, что именно с этого аэродрома взлетают российские бомбардировщики, которые терроризируют украинские прифронтовые города управляемыми авиабомбами.
"Бельбек используется для размещения самолетов типа Су, в том числе фронтовых бомбардировщиков, которые задействованы для ударов управляемыми авиабомбами на Херсонском и Запорожском направлениях вдоль линии фронта, а также для запуска ракет Х-59", - рассказал Мусиенко.видео дня
Кроме того, Бельбек принимает военно-транспортные самолеты Ил-76. Мусиенко считает, что удары по этому объекту продолжатся.
"Для нас чрезвычайно важно снизить возможности врага по применению ракет, авиабомб и лишить его логистического хаба. Поэтому, я думаю, по нему продолжат работать наши силы, пока россияне не заберут оттуда самолеты и не передислоцируют их как можно дальше", - ответил он.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Взрывы в Крыму
31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.
Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, в свою очередь, опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты, захваченные россиянами, в Крыму.
Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".
Российские пропагандисты жалуются, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 ранены.
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