ЧП в Одессе: в море унесло трех человек

Люди затерялись в Черном море / Соцсети

В Одессе в море потерялись люди. Трое отдыхающих катались на досках для плавания и их унесло в открытое море.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на департамент безопасности Одесского городского совета.

Инцидент случился рано утром. Инструктора и двух туристов, которые решили встретить рассвет на Черном море, унесло далеко от берега.

Известно, что среди потерявшихся была молодая женщина и иностранец, которые взяли напрокат SUP-борды и вышли в море. Ветер отнес их на 5 км от берега.

"Чтобы найти потерявшихся, понадобилось привлечь значительный человеческий ресурс и муниципальную технику. Благодаря профессионализму муниципальных спасателей, пострадавшие спасены", - указано в сообщении.

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Люди в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в Киеве во время непогоды ветер унес парашютиста. Его катер перевернулся в воде. За судьбой мужчины пристально следили многие неравнодушные горожане. К счастью, его удалось спасти.

Также ранее сообщалось, туристка из Украины врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте в турецком Шарм-эль-Шейхе. Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался и ее понесло в море.