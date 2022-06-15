Что делать, чтобы пропавшего на войне человека: инструкция от украинских разведчиков

При Мининтеграции работает Офис уполномоченного по лицам, которые пропали без вести, говорят представители Главка разведки Минобороны Украины
В украинском военном ведомстве сделали инструкцию для тех украинцев, которые хотят разыскать тех своих родных и близких, которые исчезли во время войны между Украиной и Россией. Об этом говорят сотрудники Главного управления разведки Минобороны.
"При Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах", ‒ говорится в тексте.
Алгоритм действий для того, чтобы сообщить о пропаже человеке:
- позвоните на "горячую линию" колл-центра (0 800 339 247) с понедельника по пятницу с 09:00 - 18:00;
- в субботу и воскресенье колл-центр работает в удаленном режиме;
- информация принимается в виде сообщений на номер: 095 896 0421 в мессенджерах Viber или Telegram.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что попавшие в плен боевики "ЛДНР" отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Украине территории.
Об этом идем идет речь в материале блогера Владимира Золкина на YouTube. По меньшей мере, четверо "мобилизованных" из ОРДЛО, попавших в плен к Вооруженным Силам Украины на Харьковщине, отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Украине территории.
До того сообщалось, что террористы из так называемой "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену захватчиков на временно оккупированных территориях Донбасса.
Как заявил "глава министерства юстиции" так называемой "ДНР" Юрий Сыворотка, украинских пленных, в том числе и бойцов с завода Азовсталь, собираются "судить", и некоторые из них могут подвергнуть смертной казни.
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