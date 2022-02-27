Что делать при аварии на газопроводе или нефтебазе: как уберечь себя

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому специалисты рассказали, что делать людям в случае аварий на химических объектах, сообщают на странице Госспецсвязи.

В частности, оккупанты начали наносить техногенные катастрофы: в Харькове взорван газопровод, в Василькове пылает нефтебаза.

Краткая инструкция по гражданской защите граждан:

Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии - завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее;

Избегайте длительного пребывания на воздухе;

Пользуйтесь системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в вашем помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха;

Также регулярно осуществляйте влажную уборку;

Если вы чувствуете запах дыма, то немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью;

К тому же увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (минеральные напитки, кислородно-белковые коктейли).

Важно исключить газированные напитки;

Важно несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло.

Однако, если имеете проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.

Самое лучшее - немедленно уехать с места близкого к аварии, в случае не возможности выполняйте эти минимальные советы.

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