Что не так с вышиванками Зеленских: эксперты объяснили, почему так негодуют украинцы

Украинцы "взбунтовались" из-за вышиванок Зеленских / Instagram

Каждый третий четверг мая в Украине празднуют День вышиванки – в этом году он пришелся на 20 мая. Присоединились к празднованию и президент Украины вместе с первой леди страны.

Правда образ главы государства и первой леди быстро раскритиковали в Сети.

Фото в вышиванках, которые опубликовали в Instagram Владимир и Елена Зеленские, были больше похожи на на русскую косоворотку, чем на украинскую вышиванку.

Интернет-пользователи сразу же разглядели "зраду". Некоторые пользователи назвали рубашку с косым воротником на украинском президенте "унижением украинского народа".

"Образ не завершений. Де балалайка, ведмідь на мотузочці?" - комментируют пользователи.

Что говорят эксперты о вышиванках Зеленских

Этнолог, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины Оксана Космина рассказала, что на самом деле смещен в сторону воротничок - не всегда является признаком именно российской косоворотки.

"О смещенной в сторону застежки и того, что это обязательно косоворотка - нет, не обязательно. Такой крой был так же характерно и для традиционных украинских рубашек. Кстати, как мужских, так и женских. То есть в самом крое нет ничего такого, о чем можно было бы говорить, что это что-то не наше и обязательно российское", - говорит Космина.

Однако в случае с одеждой Владимира Зеленского, говорит она, есть другой подвох - ведь в украинских традициях даже при смещенном в сторону разрезе рубашки вышивка все равно располагалась по центру.

"Орнамент взят я не знаю где он не традиционный, хотя можно было бы использовать и традиционный. И они сделали вышивку узенькую, поэтому она подчеркивает этот крой косоворотки. Если бы они при такой застежке сделали узор шире - то оно бы пригодилось. А тут получается и крой не традиционный и расположения композиции орнамента. И это сыграло такую ​​негативную роль, так и правильно все пишут про косоворотку ", - пояснила она.

Дизайнер Елена Дидык, которая специализируется на вышиванках рассказала, что такие рубашки, как у Зеленского больше использовались в России и Беларуси.

"Такие рубашки косовороткового типа были больше распространены в России и Беларуси. Традиционного распространения у нас не было", - сказала дизайнер.

Образ первой леди Украины Елены Зеленской также неоднозначный, говорят эксперты.

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"Если говорить о самом крое, то такой карэподобный крой был характерен для украинских рубашек во многих регионах. То есть никакой крамолы здесь нет. Но традиционно он был немного другим: в этом случае декольте слишком глубокое и не совсем правильно расположен декор. Если бы немного изменить пропорции и орнамент, то это вполне могла быть традиционная гуцульская, буковинская рубашка. В начале 20 века такой тип покроя был популярным во многих регионах, - отметила Космина.

Кто создал вышиванки для президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской

В этом году президент и первая леди предстали перед нами в вышиванках украинского бренда ARTEMKLIMCHUK, которые были созданы специально на заказ.

Сорочки создавались по старинным образцам оригинальных вышиванок, найдены в музейных архивах Днепропетровской области.

Для Владимира Зеленского был выбран популярный в восточной Европе в XIX веке крой "косоворотка", рассказали дизайнеры.

Для Елены Зеленской бренд также создал вышиванку по мотивам старинного образца, добавив квадратный вырез, украшенный цветочным узором мастером по вышивке Русланом Панчуком.

"Во время создания вышиванки для Владимира, за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы. Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях", – рассказывает дизайнер Артем Климчук.

Не первый скандал с вышивками

В прошлом году праздничные фото Владимира и Елена Зеленских обнародованы по случаю Дня вышиванки также стали поводом для скандала в соцсетях.

Тогда президентская чета выложила свой снимок в национальных костюмах, созданном украинским брендом ETNODIM. Когда сама компания похвасталась этим фактом, то в ответ получила волну негатива от интернет-пользователей.