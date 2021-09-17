Чтобы идеологически стимулировал: в Николаеве чиновники замаскировали дырку в потолке флагом Украины

Государственный флаг прикрепили на потолок / facebook.com/derenuga/

Чиновники Николаевской районной государственной администрации придумали необычный способ скрыть дыру в потолке в одном из кабинетов административного здания, приспособив туда государственный символ страны.

"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живём…", – написал николаевский журналист, главный редактор издания "Никвести" Олег Деренюга у себя в Facebook.

На снимке видно, что указанный кабинет давно нуждается в ремонтных работах.

Государственным флагом закрыли дыру в потолке / фото facebook.com/derenuga

Ранее Главред уже писал, что в московском музее выставили на показ захваченные на Донбассе украинские флаги. В описании указано, что флаги привезли из так называемой "ДНР" после того, как они были захвачены боевиками.

Напомним, украинцы назвали главные символы страны, которые чаще всего ассоциируются с нашим государством. 50% опрашиваемых граждан сообщили, что главным символом нашего государства остается желто-голубой флаг; 41% убеждены, что таким символом является украинский язык, а 31% выступили за трезуб.