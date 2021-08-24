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Кому флаг, кому борщ и вареники: украинцы назвали главные символы страны

24 августа 2021, 09:55
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Украинцы назвали главные символы страны, которые чаще всего ассоциируются с нашим государством. Некоторые из них стали неожиданностью.

флаг Украины
Украинцы назвали главные символы Украины / @ukraine.ua

Украинцы считают флаг, язык и гимн главными символами нашей страны. Именно эти вещи чаще всего ассоциируются у людей с Украиной. Об этом свидетельствуют данные опроса "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины".

Опрос был проведен среди пяти тысяч украинцев в разных регионах страны. 50% опрашиваемых граждан сообщили, что главным символом нашего государства остается желто-голубой флаг; 41% убеждены, что таким символом является украинский язык, а 31% выступили за трезуб.

Что примечательно, восточная часть Украины видит украинские символы несколько иначе – в этих регионах люди чаще говорили о неформальных символах:

  • борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно)
  • украинскую природу (13% и 15% соответственно).

Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на востоке – 12%, на Донбассе – 17%. В то же время на Западе чаще выбирают формальные символы:

  • флаг – 55%,
  • гимн – 46%,
  • трезубец – 39%,
  • язык – 53%.
Что украинцы считают главными символами нашей страны / Фото Украинского института будущего

День Независимости Украины: 30-я годовщина

  • В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Праздничные мероприятия по этому случаю продолжаются с 22 до 24 августа.
  • В течение 3 дней по всей стране пройдут более 150 событий, объединяет которые слоган "Ты у меня одна".
  • Он символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев.
viber
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