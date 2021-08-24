Кому флаг, кому борщ и вареники: украинцы назвали главные символы страны

Украинцы назвали главные символы страны, которые чаще всего ассоциируются с нашим государством. Некоторые из них стали неожиданностью.
Украинцы считают флаг, язык и гимн главными символами нашей страны. Именно эти вещи чаще всего ассоциируются у людей с Украиной. Об этом свидетельствуют данные опроса "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины".
Опрос был проведен среди пяти тысяч украинцев в разных регионах страны. 50% опрашиваемых граждан сообщили, что главным символом нашего государства остается желто-голубой флаг; 41% убеждены, что таким символом является украинский язык, а 31% выступили за трезуб.
Что примечательно, восточная часть Украины видит украинские символы несколько иначе – в этих регионах люди чаще говорили о неформальных символах:
- борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно)
- украинскую природу (13% и 15% соответственно).
Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на востоке – 12%, на Донбассе – 17%. В то же время на Западе чаще выбирают формальные символы:
- флаг – 55%,
- гимн – 46%,
- трезубец – 39%,
- язык – 53%.
День Независимости Украины: 30-я годовщина
- В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Праздничные мероприятия по этому случаю продолжаются с 22 до 24 августа.
- В течение 3 дней по всей стране пройдут более 150 событий, объединяет которые слоган "Ты у меня одна".
- Он символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев.