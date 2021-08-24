Кому флаг, кому борщ и вареники: украинцы назвали главные символы страны

Украинцы назвали главные символы Украины / @ukraine.ua

Украинцы считают флаг, язык и гимн главными символами нашей страны. Именно эти вещи чаще всего ассоциируются у людей с Украиной. Об этом свидетельствуют данные опроса "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины".

Опрос был проведен среди пяти тысяч украинцев в разных регионах страны. 50% опрашиваемых граждан сообщили, что главным символом нашего государства остается желто-голубой флаг; 41% убеждены, что таким символом является украинский язык, а 31% выступили за трезуб.

Что примечательно, восточная часть Украины видит украинские символы несколько иначе – в этих регионах люди чаще говорили о неформальных символах:

борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно)

украинскую природу (13% и 15% соответственно).

Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на востоке – 12%, на Донбассе – 17%. В то же время на Западе чаще выбирают формальные символы:

флаг – 55%,

гимн – 46%,

трезубец – 39%,

язык – 53%.

Что украинцы считают главными символами нашей страны / Фото Украинского института будущего

День Независимости Украины: 30-я годовщина