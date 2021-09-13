В московском музее выставили на показ захваченные на Донбассе украинские флаги (фото)

Один из захваченных на Донбассе украинских флагов / фото t.me/a_shtirlitz

Среди музейных экспонатов Российского государственного музея, который расположен в Москве, оказались 2 трофейных флага Украины. Их в 2014 – 2015 году захватили террористы на Донбассе.

Сине-желтые флаги в московском музее обнаружил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". О своей находке военнослужащий сообщил в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото страницы онлайн-каталога музея, где приведена полная информация об экспонатах.

Первый флаг Украины с номером в каталоге 20894853, посеченный осколками самоходной реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", был привезен военным корреспондентом "Комсомольской правды" Стешиным Д. А. "из командировки в "ДНР", с места боев за аэропорт".

/ фото t.me/a_shtirlitz

Второй флаг с номером 20894604, который также побит осколками "Града", в Россию доставил спецкор Федерального агентства новостей России – тоже "из командировки в "ДНР".

/ фото t.me/a_shtirlitz

Остается неизвестным, какому именно военному подразделению ООС принадлежали флаги и при каких конкретно обстоятельствах они оказались в руках российских военных, но утверждается, что один был обнаружен на месте боев на Донецкий аэропорт.

На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года. С начала действия так называемого перемирия в результате обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков погибло более 40 украинских военных.

Как уже сообщает Главред, в субботу, 11 сентября, оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб военный ВСУ, еще трое военных получили осколочные ранения.