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В Николаеве дорожники закатали в асфальт аллею с деревьями

14 августа 2021, 10:09
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Нужно было установить специальные приствольные ограничители или рамки для защиты деревьев и попадания воды в корневую систему, но при ремонте этого не сделали.

На пересечении улиц Никольской и Артиллерийской в Николаеве деревья закатали в асфальт / Фото facebook.com/LevchenkoFedor

В Николаеве при ремонте дороги на пересечении улиц Никольской и Артиллерийской закатали в асфальт несколько деревьев. Хотя на самом деле необходимо было установить специальные приствольные ограничители или рамки для защиты деревьев и попадания воды в корневую систему.

Фото опубликовал в Facebook пользователь Федор Левченко. По его словам, после гневных комментариев в соцсетях дорожники отгребли немного асфальта от деревьев.

"Николаев, Никольская и угол Артиллерийской, напротив военной комендатуры. Дорожники действительно полностью закатали деревья в асфальт. После публикаций в ФБ сегодня асфальт чуток отгребли от деревьев, но так делать нельзя", - написал Левченко.

После скандала дорожники отгребли немного асфальта от деревьев / Фото facebook.com/LevchenkoFedor

Пользователи Facebook жестко раскритиковали работу дорожников в Николаеве. Некоторые предположили, что сотрудники дорожных служб находились в состоянии алкогольного опьянения, когда клали асфальт.

"После первого дождя там асфальта не останется, это же стоянка. Не говоря уже о деревьях. Что же "через ж...пу" так делают"

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"Вредители"

"Я только перестала ржать с люков, которые закатали... так теперь деревья... Этот город не победить))))".

Как сообщал Главред, в Северодонецке выбоину на дороге засыпали слепками челюстей.

На Киевщине люди высадили деревья вишни в дорожных ямах. Теперь водители могут издалека заметить проблемный участок и объехать выбоины без вреда для автомобилей, пока другие бездействуют.

Ранее оригинальный "ремонт" провели в Соломенском районе столицы. Люди застелили ямы на дороге старыми коврами.

новости Николаева ремонт дорог
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