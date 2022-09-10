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Чтобы освободить всю Украину, нужно поставить в четыре раза больше вооружений - генерал

10 сентября 2022, 11:50

Если ВСУ освободят Херсон, это сократит военные возможности армии РФ. После этого российские войска не смогут воздействовать на Николаев и на Юг Украины.

Игорь Романенко
Игорь Романенко рассказал о перспективах, когда ВСУ погонят российскую армию из Херсона / Главред

Рано или поздно Украина освободит свои территории в результате контрнаступления. Единственный областной центр, который враг захватил и удерживает – это Херсон. Если Вооруженные силы Украины освободят Херсон, это сократит военные возможности армии РФ. После этого российские войска не смогут воздействовать на Николаев и на Юг Украины в целом, поскольку их возможности будут весьма ограничены, учитывая дальность применения оружия. Такое мнение озвучил генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.

"Хотя если ВСУ освободят правую часть Херсонщины, то возникнет вопрос – а как быть с левой, куда россияне завели достаточно много сил. Ведь если это направление отрабатывать и дальше, у нас возникнут возможности освобождать Крым", - сказал он.

По его словам, даже если пока что выполнить контрнаступательные задачи только по правобережной группировке российских войск, это уже будет очень хорошо.

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"Кроме того, у нас до сих пор не выполнены задачи стратегической оборонительной операции. А они заключаются в том, чтобы остановить по всему фронту наступление российских вооруженных сил. Что бы там ни говорилось, но на востоке медленно и долго враг осуществляет штурм и наступательные действия на отдельных направлениях. Необходимо остановить эти действия и вынудить противника перейти к обороне. Затем оценить результаты наших контрнаступательных действий на Юге и принимать решения о направлениях дальнейшего удара", - сказал Романенко.

После освобождения от оккупантов Херсонской области напрашивается движение и для освобождение аннексированного Крыма. Но для этого нужно иметь силы и подготовленные резервы – обученные, с современными вооружениями и техникой. По словам Романенко, для контрнаступления лишь на одном направлении Украине нужно столько воружений, сколько за полгода дали Украине в целом.

"А для того, чтобы освободить всю Украину, ей нужно поставить в четыре раза больше вооружений, чем уже поставлено. В четыре раза! Отсюда и возникают ответы и по поводу направлений для контрнаступления, и по поводу сроков, и по поводу перспектив решения стратегических задач. Я – не оракул и не гадалка. Просто исхожу из той ситуации, что сложилась, стараюсь быть объективным. И могу сказать, что на текущий момент ситуация для нас очень непростая", - резюмировал Романенко.

Контрнаступление армии Украины в Херсонской области

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что защитники Украины продолжают вести контрнаступательную операцию в Херсонской области. Российские военные сдаются в плен. В войсках противника бунты – они пишут рапорты с отказом принимать участие в боевых действиях. Украинская армия призывает оккупантов сдаваться.

Армия Украины продолжает вытеснять оккупационные войска России в Херсонской области с временно оккупированных ими позиций. Освобождаются территории. Ранее ВСУ деоккупировали Высокополье.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о деоккупации населенного пункта Ольгино на Херсонщине. Оно находится севернее Высокополья.

Войска РФ на правом берегу Днепра оказались в оперативном окружении.

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