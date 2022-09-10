Сроки освобождения Херсонщины будут известны через неделю - генерал

Игорь Романенко оценил сроки освобождение Херсонщины / Фото УНИАН

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде рассказал о перспективах освобождения Херсонской области.

По его словам, РФ стянула на Херсонщину больше 50 тысяч военных.

"Только на правом берегу (Днепра, - ред.) 25 тысяч. А на левом – около 27 тысяч российских военнослужащих. В сумме – больше 50 тысяч. Плюс нужно помнить о корпусе, который был выстрадан Россией – о третьем корпусе. Пусть в нем не так много военнослужащих, но зато есть техника, потому это серьезный резерв", - рассказал Романенко, отметив, что этот корпус является силой, которую РФ может использовать против ВСУ.

Отвечая на вопрос, когда может быть освобождена от российских оккупантов Херсонщина, Романенко сказал: "Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать точный баланс сил. А этого не знает никто, кроме Генерального штаба. Разве что спустя неделю, оценив, как себя ведет противник, какие возможности имеются у наших войск, и каким образом какие резервы будут использоваться, можно будет приблизительно сказать, какими могут быть результаты и когда".

"Пока что делать какие-то выводы слишком рано. Эти заключения вряд ли будут отражать истинную картину. Поэтому я не хочу обманывать наших читателей и делать такой прогноз, поскольку не обладаю всей информацией. Я думаю, что картина прояснится примерно через неделю", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ и освобождение Харьковской области

8 сентября Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами. В частности, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Аналитики американского Института изучения войны в свежей свобке сообщили, что Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. По мнению экспертов, ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

СМИ тем временем пишут, что в оперативном окружении могут оказаться более 10 тысяч военных России, которые дислоцируются на территории от Купянска до окраин Славянска.

Главное управление разведки Минобороны Украины уже опубликовало перехват разговора двух оккупантов, из которого следует, что ВСУ взяли в кольцо военных российской армии, которые находятся в Харьковской области, и что помощи, скорее всего, не будет.

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