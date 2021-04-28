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ЦИК зарегистрировала нардепом возможного организатора "референдума за ДНР"

28 апреля 2021, 11:00

Аксенов начнет выполнять свои полномочия, после того, как принесет присягу в стенах парламента. Решение о регистрации Аксенова нардепом приняли единогласно.

Андрей Аксенов
Андрей Аксенов победил на довыборах в Раду в округе №50/ Фото mrd.gov.ua

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала народным депутатом Андрея Аксенова. Он победил на довыборах в Раду в округе №50.

Как говорится в постановлении на сайте ЦИК, зарегистрированному нардепу должны выдать временное удостоверение установленного образца.

"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50", – говорится в документе.

Аксенов начнет выполнять свои полномочия, после того, как принесет присягу в стенах парламента. Решение о регистрации Аксенова нардепом приняли единогласно.

Андрей Аксенов – 1971 года рождения – проживает в поселке городского типа Новодонецкое Краматорского района Донецкой области. Беспартийный, выдвигался от политической партии Порядок.

Как сообщал Главред:

  • Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский заявил, что в 2014 году Аксенов якобы способствовал организации в Доброполье "референдума" о самоопределении "Донецкой народной республики".
  • Также, по данным Казанского, у Аксенова двойное гражданство - Украины и Российской Федерации.
  • Первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что если подтвердится наличие российского гражданства у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области, то на ситуацию должна реагировать Центральная избирательная комиссия и парламент.
  • 30 марта глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что спецслужба знает, что у Аксенова есть паспорт гражданина РФ. По словам Баканова, с Аксеновым "все работают". Глава СБУ добавил, что не стоит переживать.
  • Впоследствии, как сообщает Радио Свобода, в СБУ заявили, что не располагают данными, есть ли у новоизбранного нардепа российский паспорт. Ему не сообщали о подозрении в совершении правонарушения.
Верховная Рада ЦИК выборы в Украине Андрей Аксенов
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