ЦИК зарегистрировала нардепом возможного организатора "референдума за ДНР"

Андрей Аксенов победил на довыборах в Раду в округе №50/ Фото mrd.gov.ua

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала народным депутатом Андрея Аксенова. Он победил на довыборах в Раду в округе №50.

Как говорится в постановлении на сайте ЦИК, зарегистрированному нардепу должны выдать временное удостоверение установленного образца.

"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50", – говорится в документе.

Аксенов начнет выполнять свои полномочия, после того, как принесет присягу в стенах парламента. Решение о регистрации Аксенова нардепом приняли единогласно.

Андрей Аксенов – 1971 года рождения – проживает в поселке городского типа Новодонецкое Краматорского района Донецкой области. Беспартийный, выдвигался от политической партии Порядок.

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