В Раде отреагировали на возможное двойное гражданство кандидата в нардепы

Руслан Стефанчук заявил, что участие Аксенова в организации "референдума в ДНР" и наличие у него российского паспорта должна подтвердить СБУ.
Если подтвердится наличие российского гражданства у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области, то на ситуацию должна реагировать Центральная избирательная комиссия и парламент.
Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина.
"Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут юридически подтверждены, то, думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать", - отметил он.
Стефанчук добавил, что лицо, в отношении которого подтвержден факт двойного гражданства, не может занимать одну из высших должностей в государстве, то есть быть народным депутатом Украины.
Что касается возможной причастности Аксенова к организации псевдореферендума "о самоопределении Донецкой народной республики", то Стефанчук считает, что это также должно быть юридически подтверждено Службой безопасности Украины. Если причастность к данным действиям будет установлена, то Аксенов должен быть ограничен в правах.
Напомним:
- 28 марта 2021 в одномандатных избирательных округах № 50 в Донецкой области и № 87 в Ивано-Франковской области состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду.
- По результатам обработки 100% электронных протоколов УИК, на 50-м округе победил представитель партии Порядок Андрей Аксенов, получивший 65,46% голосов избирателей.
- При этом представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский заявил, что в 2014 году Аксенов якобы способствовал организации в Доброполье "референдума" о самоопределении "Донецкой народной республики".
- Также, по данным Казанского, у Аксенова двойное гражданство - Украины и Российской Федерации.