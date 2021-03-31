В Раде отреагировали на возможное двойное гражданство кандидата в нардепы

Руслан Стефанчук / УНИАН

Если подтвердится наличие российского гражданства у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области, то на ситуацию должна реагировать Центральная избирательная комиссия и парламент.

Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут юридически подтверждены, то, думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать", - отметил он.

Стефанчук добавил, что лицо, в отношении которого подтвержден факт двойного гражданства, не может занимать одну из высших должностей в государстве, то есть быть народным депутатом Украины.

Что касается возможной причастности Аксенова к организации псевдореферендума "о самоопределении Донецкой народной республики", то Стефанчук считает, что это также должно быть юридически подтверждено Службой безопасности Украины. Если причастность к данным действиям будет установлена, то Аксенов должен быть ограничен в правах.

Напомним: