Довыборы в Раду: кто побеждает на округе №50 в Донецкой области

На округе №50 в Донецкой области с серьезным отрывом лидирует мэр Доброполья Андрей Аксенов / УНИАН

На довыборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области побеждает градоначальник Доброполья Андрей Аксенов, который набирает 65,65% голосов избирателей. Выдвиженец от партии Шария адвокат Валентин Рыбин занимает второе место, он набирает 12,92%. На третьем месте врач Юлия Кузьменко, которую выдвинула партия Европейская солидарность – 6,60%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 93,75% протоколов комиссий.

Результаты по округу №50 в Донецкой области

Мэр Доброполья Андрей Аксенов (партия Порядок) – 65,65% голосов

Валентин Рыбин, адвокат (партия Шария) – 12,92%

Юлия Кузьменко, врач и волонтер (Европейская солидарность) – 6,59%

Явка составила 20,99%.

Справка

На округах №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области 28 марта проходили довыборы в Верховную Раду. Это связано с тем, что внефракционный нардеп Руслан Требушкин и парламентарий от Слуги народа Зиновий Андрийович сложили депутатские мандаты. Андрийович стал мэром Надворной Ивано-Франковской области, а Требушкин выиграл выборы градоначальника в Покровске Донецкой области.

Явка в округе №50 составила 20,99%.

Довыборы в Раду на Прикарпатье