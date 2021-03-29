Довыборы в Раду: кто побеждает на округе №50 в Донецкой области

На округе №50 в Донецкой области явка составила 20,99%.
На довыборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области побеждает градоначальник Доброполья Андрей Аксенов, который набирает 65,65% голосов избирателей. Выдвиженец от партии Шария адвокат Валентин Рыбин занимает второе место, он набирает 12,92%. На третьем месте врач Юлия Кузьменко, которую выдвинула партия Европейская солидарность – 6,60%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 93,75% протоколов комиссий.
Результаты по округу №50 в Донецкой области
- Мэр Доброполья Андрей Аксенов (партия Порядок) – 65,65% голосов
- Валентин Рыбин, адвокат (партия Шария) – 12,92%
- Юлия Кузьменко, врач и волонтер (Европейская солидарность) – 6,59%
Явка составила 20,99%.
Справка
На округах №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области 28 марта проходили довыборы в Верховную Раду. Это связано с тем, что внефракционный нардеп Руслан Требушкин и парламентарий от Слуги народа Зиновий Андрийович сложили депутатские мандаты. Андрийович стал мэром Надворной Ивано-Франковской области, а Требушкин выиграл выборы градоначальника в Покровске Донецкой области.
Явка в округе №50 составила 20,99%.
Довыборы в Раду на Прикарпатье
- В Ивано-Франковской области на довыборах в Верховную Раду по округу №87 после подсчета ЦИК 32,47% избирательных бюллетеней лидирует кандидат от партии Слуга народа Василий Вирастюк, который набирает 33,80% голосов. На втором месте Руслан Кошулинский от Свободы – 28,11%. Третье место у Алексея Шевченко от За Майбутне – 27,45%.