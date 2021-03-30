Кандидат в нардепы "под прицелом" из-за российского паспорта: что нужно знать

С Андреем Аксеновым все работают, заверил Иван Баканов / mrd.gov.ua

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что спецслужба знает, что у мэра Доброполья Донецкой области, кандидата в нардепы на довыборах в Верховную Раду Андрея Аксенова есть паспорт гражданина Российской Федерации.

Во время внеочередного заседания парламента у Баканова спросили, почему градоначальника допустили на выборы и не начали против него уголовное производство, и он ответил, что с Аксеновым "все работают", пишет УНИАН.

Глава СБУ добавил, что не стоит переживать.

"…Аксенов. Все работают с Аксеновым. Не переживайте", – сказал Баканов.

Журналист и представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске (наша страна, РФ и ОБСЕ) для урегулирования ситуации на Донбассе Денис Казанский 28 марта написал в Facebook, что в 2014 Аксенов был один из организаторов "референдума" самопровозглашенной "ДНР" на окраине Доброполья – в поселке Новодонецкое.

Казанский отметил, что в населенном пункте не было боевиков, и Аксенова никто не заставлял организовывать "голосование". Журналист добавил, что потом Аксенов сбежал в захваченный РФ Крым и получил российский паспорт.

С Андреем Аксеновым все работают, заверили в СБУ / Скриншот

По сведениям Казанского, в 2015-м тот вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра.

Журналист подчеркнул, что уже в 2018-м Аксенова обвинили в растрате имущества и подделке документов, он был объявлен в розыск.

С Андреем Аксеновым все работают, заверили в спецслужбе / Скриншот

Казанский подчеркнул, что мэр сначала покинул Украину, а потом вернулся и утверждал, что лечился. После этого Аксенов во второй раз стал мэром Доброполья.

Напомним, 28 марта в Украине проходили довыборы в парламент из-за того, что два нардепы сложили мандаты.

Избирательная гонка в частности была в Донецкой области на округе №50. Центральная избирательная комиссия обработала более 90% протоколов и поделилась, что на округе лидирует Андрей Аксенов – получил более 65% голосов избирателей.

Биография Андрея Аксенова – главные факты

Аксенов родился 2 февраля 1971 года в Новодонецком, в 2000-м окончил Донецкий государственный технический университет, получил полное высшее образование по специальности Разработчик месторождений полезных ископаемых и стал горным инженером, говорится на сайте Добропольского горсовета.

Был депутатом Добропольского горсовета V созыва. В 2008-м и 2010 году побеждал на выборах главы Новодонецка. Его избирали главой Доброполья в 2015 году и в 2020-м.

Аксенов женат, у него есть четверо детей.