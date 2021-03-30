Глава СБУ обвинил Россию в раздувании тарифных майданов в Украине

По словам главы СБУ, спецслужбы России постоянно отслеживают обстановку и протесты в Украине.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выступая в Верховной Раде 30 марта заявил, что Россия постоянно отслеживает общественно-политическую ситуацию в Украине, и хочет воспользоваться любой удобной ситуацией.
По словам Баканова, Россия готова медийно использовать нестабильность в Украине и подчеркнул, что тарифный майдан был устроен заказчиками из России.
"Мы имеем достаточно информации для того, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы Российской Федерации в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протесты и акции. Я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией была разведка России, но я утверждаю, что РФ хочет воспользоваться любым медийным ходом, чтобы воспользоваться ею в свою пользу", - заявил Баканов.
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Глава СБУ пояснил, что нельзя утверждать, что за акцией под ОП стоит Россия. Однако Кремль стремится найти пользу для себя из этой ситуации.
"Патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами. Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России", - заявил Баканов.
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Беспорядки у Офиса президента - о чем ранее сообщал Главред:
- Возле Офиса президента Украины на Банковой в Киеве 20 марта сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
- В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.
- В Управлении государственной охраны объяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что бывший президент Петр Порошенко является заинтересованным лицом, которому выгодны беспорядки возле здания Офиса президента.
- Задержанному правоохранителями участнику акции под Офисом президента Украины Владу Сорду сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".