Глава СБУ обвинил Россию в раздувании тарифных майданов в Украине

Иван Баканов высказался о раздувание протестов в Украине со стороны РФ / СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выступая в Верховной Раде 30 марта заявил, что Россия постоянно отслеживает общественно-политическую ситуацию в Украине, и хочет воспользоваться любой удобной ситуацией.

По словам Баканова, Россия готова медийно использовать нестабильность в Украине и подчеркнул, что тарифный майдан был устроен заказчиками из России.

"Мы имеем достаточно информации для того, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы Российской Федерации в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протесты и акции. Я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией была разведка России, но я утверждаю, что РФ хочет воспользоваться любым медийным ходом, чтобы воспользоваться ею в свою пользу", - заявил Баканов.

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Глава СБУ пояснил, что нельзя утверждать, что за акцией под ОП стоит Россия. Однако Кремль стремится найти пользу для себя из этой ситуации.

"Патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами. Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России", - заявил Баканов.

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