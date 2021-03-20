У Авакова намекнули на руку Порошенко в организации погрома Офиса Зеленского

Беспорядки у ОП / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко является заинтересованным лицом, которому выгодны беспорядки, произошедшие возле здания Офиса президента, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как подчеркнул он в эфире Радио Свобода, экс-президент заинтересован в дальнейшей дестабилизации ситуации.

"Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко. Это мое личное мнение. Петру Порошенко нужно делать все, чтобы было чем хуже, тем лучше для него", — сказал Геращенко.

В то же время действия протестующих под зданием Офиса президента он назвал проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы получилось что полиция применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти на пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь", – написал в Фейсбук Геращенко.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

"Разбитое стекло, таблички на здании Офиса Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты", – написал Геращенко.

/ УНИАН

"Лица, нарушившие закон, которые крушили государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности, и они возместят нанесенный ущерб через суд. Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности!", – отметил замминистра.

Также он считает, что большинство митингующих не нарушали порядок. "Лишь несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия", – подчеркнул замминистра.

"Главное, что сегодня не пролилась кровь, и остались целыми кости, головы и суставы как провокаторов, и правоохранителей. Поверьте, не было никаких проблем оципиты здание ОПУ сотням правоохорницив, которые ждали рядом, и не позволить повредить стены, окна и таблички. Но тогда бы заказчики провокации достигли своей цели - кровопролитие под объективы видеокамер с последующими призывами к свержению законно избранной власти", – констатировал Геращенко.

/ УНИАН

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Беспорядки у Офиса президента:

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко: