У Авакова намекнули на руку Порошенко в организации погрома Офиса Зеленского

Петр Порошенко заинтересован в дальнейшей дестабилизации ситуации, уверен Антон Геращенко.
Бывший президент Петр Порошенко является заинтересованным лицом, которому выгодны беспорядки, произошедшие возле здания Офиса президента, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Как подчеркнул он в эфире Радио Свобода, экс-президент заинтересован в дальнейшей дестабилизации ситуации.
"Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко. Это мое личное мнение. Петру Порошенко нужно делать все, чтобы было чем хуже, тем лучше для него", — сказал Геращенко.
В то же время действия протестующих под зданием Офиса президента он назвал проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.
"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы получилось что полиция применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти на пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь", – написал в Фейсбук Геращенко.
Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".
"Разбитое стекло, таблички на здании Офиса Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты", – написал Геращенко.
"Лица, нарушившие закон, которые крушили государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности, и они возместят нанесенный ущерб через суд. Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности!", – отметил замминистра.
Также он считает, что большинство митингующих не нарушали порядок. "Лишь несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия", – подчеркнул замминистра.
"Главное, что сегодня не пролилась кровь, и остались целыми кости, головы и суставы как провокаторов, и правоохранителей. Поверьте, не было никаких проблем оципиты здание ОПУ сотням правоохорницив, которые ждали рядом, и не позволить повредить стены, окна и таблички. Но тогда бы заказчики провокации достигли своей цели - кровопролитие под объективы видеокамер с последующими призывами к свержению законно избранной власти", – констатировал Геращенко.
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Беспорядки у Офиса президента:
- У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.
Дело Стерненко:
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
- Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.